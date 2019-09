A Cagliari la terza edizione del “Sardinian Open”

L’intero evento si svolgerà, come consuetudine, nella palestra A Coni in località “Monte Mixi” (retro palazzetto di via Rockfeller), a Cagliari e avrà inizio alle ore 9.30 per la categoria no gi (senza kimono), mentre alle 12.30 si terranno le gare per le categorie kimono e bimbi.

La manifestazione sportiva, organizzata dall’associazione cagliaritana Asd Atanor insieme all’associazione S’animu con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari e con la collaborazione dell’UIJJ (Unione Italiana Jiu Jitsu), si riconferma come unica competizione di questo livello mai organizzata in Sardegna.

L’evento, nella sua prima edizione, è stato inserito all’interno del programma di attività di Cagliari Città Europea dello Sport 2017, e anche quest’anno ospiterà, tra gli altri Michelle Nicolini (9 volte campionessa mondiale), il pioniere del jiu jitsu in Europa Nicholas Brooks, Dario Bacci, presidente dell’Unione italiana Jiu Jitsu e oltre 200 atleti provenienti dai team più prestigiosi d’Europa.

Il Jiu Jitsu Brasiliano, o Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) è una forma spettacolare di lotta sviluppata nel secolo scorso in Brasile come variante del più famoso Judo, dove la vittoria si può ottenere ai punti o per sottomissione dell’avversario attraverso leve articolari, proiezioni e strangolamenti e pressioni dolorose.

Anche detta “Arte Suave” per la sua caratteristica di permettere di confrontarsi con avversari più prestanti fisicamente in maniera efficace e non cruenta, è impiegata in diversi programmi anti aggressione con donne e bambini vittime di violenza e bullismo, nonché nei protocolli di addestramento delle forze dell’ordine e militari di molti paesi, e rappresenta oggi uno degli sport con la maggiore crescita esponenziale in tutto il mondo.