libri

A Cagliari la presentazione del libro “L’analista in gioco con lo psicodramma freudiano”

Venerdì 27 settembre 2019, alle h. 18.00, nella Sala Eleonora d’Arborea in via Falzarego 35 a Cagliari il Centro di Documentazione e studi delle donne in collaborazione con Epochè organizza la presentazione del libro

Il libro è a cura di a cura di Paola Cecchetti e Carmen Tagliaferri. Paola Cecchetti – Psicoanalista e psicoterapeuta Interverranno Wanda Piras – Centro di Documentazione e studi delle donne Federica Sancassiani – Psicologa e psicoterapeuta – Università di Cagliari Dalla quarta di copertina “Il lavoro qui raccolto è opera di psicoanalisti tenuti insieme dalla pratica della ricerca attorno ad Apeiron/SIPsA, che vede nello psicodramma analitico il tratto distintivo. I casi interrotti sono tutti interrogati e rielaborati con la psicodramma analitico riletto alla luce di Freud e Lacan. Nel Gruppo di plurivisione, ogni terapeuta ha da principio presentato il caso e poi, con la rappresentazione psicodrammatica messo in gioco il rebus dell’incontro. La pluralità delle prospettive che lo psicodramma comporta, l’essere come soggetto continuamente dis-locato, induce l’analista a una nuova via elaborativa che genera nuove reti associative, tesse nuovi legami dei resti non tradotti e con essi trova il senso delle “interruzioni” di cui si tratta.”