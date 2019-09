A Belvì una gara per bici da strada

Una gara per bici da strada con base a Belvì e una manifestazione escursionistica multisport che comprende mountain bike, trekking e trail running, che inizia con due percorsi notturni dalla sera di sabato 21. Sono queste le attività con le quali il vivace centro della Barbagia, forte di un dinamico Centro Commerciale Naturale che promuove le iniziative, aderisce alla Settimana europea della mobilità sostenibile.

Un appuntamento internazionale che vuole essere uno stimolo per lo sviluppo di una nuova cultura dei trasporti e del turismo, che a Belvì è realtà da tempo. Colori d’Autunno festeggia infatti l’ottava edizione, con un programma che si è arricchito di anno in anno fino a includere, oltre alla mountain bike, anche il trekking e il trail running, grazie alla collaborazione con imprese e associazioni di settore.

Per la mountain bike sono proposti tre itinerari di diversa difficoltà, in modo da soddisfare le esigenze di diverse fasce di utenza, dai principianti ai cicloturisti esperti. Quasi tutte le attività si svolgono la mattina di domenica 22, con i percorsi breve e medio, di 25 e 35 km e contemporaneamente con il percorso di trekking da 12 km e di trail running da 22 km.

I percorsi non saranno fettucciati per minimizzare l’impatto ambientale ed evitare l’uso di plastica. A breve saranno pubblicate sul sito dell’evento le tracce GPS dei percorsi, che i partecipanti potranno liberamente scaricare, caricare sul proprio GPS e seguire durante l’escursione. Per chi non disponesse di GPS ogni escursione sarà comunque guidata da personale dell’organizzazione. Per l’occasione sarà possibile, dietro prenotazione, noleggiare un GPS e/o una mountain bike.

Le attività della domenica mattina si concluderanno entro le ore 13.00, quando si svolgerà il grande pranzo comunitario con prodotti del territorio, al quale potranno partecipare non solo gli escursionisti ma anche accompagnatori e visitatori.

Una delle novità di quest’anno è che il percorso lungo di mountain bike inizia la sera di sabato 21 e si conclude la domenica mattina, con il pernottamento in un rifugio montano oltre i mille metri di quota. «Sarà una preziosa occasione per molte persone che vogliono provare il fascino di una escursione con cena al sacco in rifugio davanti al camino, dormendo con materassino e sacco a pelo trasportati sulla bici», spiega il sindaco di Belvì Sebastiano Casula, cicloturista praticante del bikepacking, che consiste nel poter fare lunghi viaggi in mountain bike anche su terreni sconnessi grazie a innovative tecniche di carico dei bagagli. Un’attività, quella del bikepacking, arrivata in Sardegna nel 2015 con la prima edizione della manifestazione MyLand MTB NON STOP e sviluppatasi enormemente in pochi anni tanto da fare della nostra isola una delle regioni più attive d’Italia, per quantità e qualità delle manifestazioni organizzate.

Ugualmente, la sera di sabato 21, partirà un percorso serale di trail running di circa 28 km, che si correrà in notturna sulle strade che attraversano le affascinanti montagne intorno al paese.

La manifestazione è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Belvì e dal Comune di Belvì, con la collaborazione dell’impresa cicloturistica Sardinia Biking e della associazione sportiva Sardegna Trail. Per partecipare alle attività di mountain bike e di trail running occorre il certificato medico per attività sportiva, che invece non è necessario per il trekking, e le iscrizioni chiudono mercoledì 18 settembre alle ore 24.00. Tutte le informazioni sul sito dell’evento: www.coloridautunno.jimdosite.com