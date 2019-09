Cagliari: il 30 settembre, lo spettacolo Sinfonia H₂O al Parco di Molentargius

Lunedì 30 settembre alle 18, la Darsena del Parco di Molentargius (a Cagliari, ingresso dall’edificio dei Sali Scelti) si trasforma nella cornice di Sinfonia H₂O.

Sinfonia H₂O è lo spettacolo della Compagnia Tecnologia filosofica di Torino che l’Associazione Carovana-Suono Movimento Immagine ha inserito nel cartellone del suo programma – “Cagliari riflessa. Immersioni urbane” – sostenuto dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari all’interno di “Cagliari paesaggio“.

Sinfonia H₂O, di e con Francesca Cinalli, è una sinfonia danzata in quattro movimenti, per celebrare l’elemento acqua, risorsa preziosa di vita e rigenerazione: un’occasione per meditare tra suono e danza sui temi del cambiamento globale.

Lo spettacolo, scrive l’associazione Tecnologia filosofica nel suo testo di presentazione, si presenta come:

Un arcipelago di specchi dove il corpo si muove, partecipa e riceve impulsi per divenire intermediario con il pubblico, avvolto in una cascata di suoni e azioni che affiorano grazie alla presenza di oggetti pensati e realizzati ad hoc: ampolle, bilance, clessidre come in un immaginario laboratorio alchemico.

Le idrofonie sono di Paolo De Santis, a firmare le tecnologie elettroacustiche è Alessandro Merlo.

