Willie De Cuba per la prima volta in Sardegna con “Melodía y Corazón”

Tre le date in programma: il 30 Agosto 2019 alle ore 21.00 in Piazza Pichi ad Iglesias (in duo con Anabel Rodriguez, raffinata e splendida voce femminile da anni affermata a livello internazionale sia come compositrice che interprete) nell’ambito della manifestazione “NOTTEGGIANDO”, shopping, musica, cultura, spettacolo e mercatini per le vie del Centro Storico, a cura del Centro Commerciale Naturale “Centro Città” con il contributo del Comune di Iglesias. Si prosegue il 31 Agosto allo Star 1 di Arbatax a partire dalle ore 22.00, per concludere il tour il primo settembre, sempre allo Star 1 di Arbatax con inizio alle ore 21.00.

Il live “Melodía y Corazón ” è un “concept” musicale dall’architettura sempre in evoluzione, in cui repertorio e formazione sono sempre work in progress a seconda delle finalità ed emergenze che si manifestano congruamente al contesto di rappresentazione. Sicuramente simboleggia una tappa profondamente rilevante del lavoro artistico di Willie De Cuba, dove confluiscono ricerca musicale, raffinatezza stilistica, straordinaria capacità professionale unitamente ai messaggi cosmopoliti sprigionati da testi e sonorità, che lambiscono tutte le sfumature di un armonioso vivere su questo pianeta. Un concerto quindi da ascoltare soprattutto col cuore, dettato dall’impareggiabile sensibilità, attenzione, delicatezza ed impegno sociale che da sempre contraddistingue il percorso umano e creativo di Willie De Cuba.

Un personaggio che ama stare sul palco ma anche dialogare, confrontarsi con il pubblico, accorciare ogni distanza con gli interlocutori: a rafforzare tale inclinazione, il primo settembre allo Star 1 di Arbatax, l’artista amplierà la sua performance musicale con un incontro diretto con gli spettatori, attraverso un avvincente racconto della sua vita artistica. In particolare, con incisive e vigorose pennellate, disegnerà un cangiante affresco del suo rapporto con i grandi maestri del Son cubano e di come questo ritmo smagliante, cristallino, espressivo e vitale l’abbia profondamente rapito e ispirato, tra la vasta gamma di sonorità caraibiche. Una preziosa opportunità per comprendere il “dietro le quinte” di un lavoro fatto di talento e professionalità, ma anche di profonde e sorprendenti attitudini, storie vissute, vicende che intrecciano realizzazione professionale e relazioni umane, per un successo finale che esprime a tutto tondo l’eccellenza d’autore di Willie De Cuba.

Da sempre i suoi interessi hanno disegnato un’ampia mappa di competenze. Laureato in lingue straniere, è compositore, scrittore, produttore, giornalista musicale, speaker radiofonico, presentatore televisivo e coordinatore di eventi e concerti di livello internazionale.

Originario di Ciego de Avila, da oltre vent’anni rappresenta con grande impatto e autorevolezza, cultura e radici etniche cubane oltre i confini della sua amata isola, esordendo a Torino come direttore e conduttore di vari programmi radiofonici sulla cultura latinoamericana.

E’ compositore dei testi e della musica di tutti i brani del suo primo album “EL DESTINO”, registrato nel 2007 all’ Habana, con l’etichetta discografica Italiana “Dabliu Sound” (attualmente “3 Sound Record”), sotto la direzione musicale di Dany Noel, grande compositore, bassista, arrangiatore e jazzista di livello mondiale, nonchè membro del gruppo Jazz “Italuba”.

In questa sua prima produzione discografica, Willie De Cuba collabora strettamente con eccezionali maestri cubani, venezuelani e portoricani di livello internazionale, molti di essi vincitori del premio Grammy e Latin Grammy. Successivamente, nel 2015, compone e registra alcuni brani con la famosissima orchestra cubana “Alexander Abreu y Havana D’Primera”, nell’ambito di un album che nello stesso anno risulta vincitore del Gran Premio Cubadisco. Seguono fruttuosi e soddisfacenti periodi di concerti, produzioni, studio, approfondimenti, sperimentazione fino al 2018 in cui escono vari singles interpretati da nobilissime voci, tra cui Yenny Valdès Fuentes, magnetica vocalist femminile, per sedici anni impegnata nel grande ensemble orchestrale dei Los Van Van e Lester Rey, che da vita al brano “Por CulpaTuya”, assoluto successo di diffusione e critica.

Infine nel 2019, Willie De Cuba corrobora e perfeziona ulteriormente il suo talento di compositore con due progetti di gran pregio, a breve sul mercato discografico. Si tratta di lavori che portano la firma interpretativa di “Montuno Libre” e “Lester Rey”, prodotti dal gran musicista, arrangiatore e compositore messicano Dan Jara con la sua etichetta Jara Records.

“Melodía y Corazón” si inserisce in un ampio progetto artistico che da anni l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sviluppa in ambito nazionale e internazionale, affiancata e sostenuta da prestigiosi partner privati ed istituzionali, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.