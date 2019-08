Vivere il Tempo come un opportunità per la valorizzazione del nostro potenziale

Parlare di gestione del tempo, amministrare il presente come fosse un programma non predispone alla scoperta del proprio se, delle potenzialità innate che, da sempre, caratterizzano il nostro stare al mondo. E’ abbastanza effimero relativizzare fino a questo punto l’importanza del tempo, dandole una parvenza così razionale, priva di quell’aspetto più profondo con il quale, invece, dovremmo ritornare a familiarizzare.

Se potessimo fermarci nel pensare a quel che veramente è importante per noi, in relazione al nostro stare nel mondo, rivolgendo l’attenzione a quella collettività che spesso non immaginiamo nemmeno essere così tanto importante per noi, puntualmente smentiti dalle esperienze che facciamo insieme agli altri, cambieremmo immediatamente la visione di noi stessi, l’immagine, spesso artificiosa, creata in relazione a quelle esperienze passate che hanno fatto in modo dimenticassimo l’intima essenza del nostro stare al mondo. Infondo, non abbiamo mai desiderato stare al mondo per sola apparenza, e di questo trattiamo un po’ tutti nelle conversazioni di ogni giorno, ma per la condivisione della nostra verità, la ricerca di un unione con il prossimo non più così insignificante, superficiale. Abbiamo sempre pensato essere così importante guardare al “come“, al “perché” di ogni nostra parola, misurandone la quantità e la qualità, al fine di fare quadrare il bilancio, sperando di uscire e, contemporaneamente, aggrappandoci a quelle esperienze nelle quali abbiamo lasciato una parte di noi, sulle nostre aspettative infrante.

Se potessimo guardare alla vita iniziando a considerare il tempo perso come un occasione utile al ritorno (e progressione) verso un presente che, infondo, è colorato di bianco e nulla più, provando ad investire in qualcosa che possa, alla lunga, vederci soddisfatti, non perderemmo nemmeno un attimo del tempo a disposizione, apparentemente illimitato, pressoché infinito. Spendere il tempo, non visualizzando un programma da amministrare secondo le nostre modalità, spesso così limitate, restrittive, condizionate, ma nell’ottica di una vita da vivere pienamente e senza riserve, accantonando ogni paura, come un “mistero” impossibile da conoscere, da scoprire anticipatamente, proietta i nostri obbiettivi molto in alto e secondo la forza dei nostri desideri. Fare dell’esperienza del mondo qualcosa di cui andare fieri significa valorizzare la nostra essenza a fronte di un mondo che, seppur centrato prevalentemente sulla materia, sul consumismo sfrenato, può continuare a sperare guardando al nostro prezioso contributo, unico ed irripetibile che noi, per primi, abbiamo iniziato a riconoscere. Un bisogno antico e moderno che si rinnova, giorno dopo giorno, quello del vedere la propria persona, le proprie opere riconosciute nel senso più vero del termine, senza aspettare l’intervento di qualcun altro ma prendendo la situazione di petto, come soltanto noi siamo in grado di fare. La vita è bella ed il mondo insegue, tra le mille cose, una strada che comunque procede in avanti senza alcun intoppo, nonostante i numerosi ed apparenti fraintendimenti, ostacoli, blocchi di ogni ordine e sorta che tendono ad intralciare l’avanzata verso il nuovo. La preziosità del momento presente, quasi sempre vissuta con un certo torpore, distratto, evanescente, va ricercata nell’estrema importanza della gestione del proprio tempo: parlare di gestione, in questo senso, potrebbe aiutarci ad indirizzare produttivamente le nostre energie, nonostante l’utilizzo improprio. Esperti di risorse umane, amministratori aziendale e life coach, a diverso titolo, parlano di questa possibilità, quasi sempre non saputa sfruttare. Non sprecare nemmeno un attimo della propria vita significa godere dell’istante realizzandone l’importanza e considerare, contestualmente, diverse e numerose realtà che coinvolgono altre persone con le quali non vogliamo o non possiamo, per diversi motivi, interfacciarci: la mancanza di cibo, il mancato accesso all’istruzione, la presenza delle guerre e la logica bellica che, nonostante tutto, dovremmo aver già dimenticato da un pezzo, quale simbolo di una civiltà ormai progredita, sotto tutti gli aspetti.

Quante volte abbiamo vissuto questa situazione: guardare in continuazione lo smartphone in attesa di trovare le parole chiave più adatte da inserire sul motore di ricerca, spesso trascorrendo delle ore in attesa di quell’illuminazione che avrebbe spalancato le porte della mente. Qualcosa di interessante da scrivere, una possibilità per entrare in contatto con il mondo, magari una ricerca per il bene comune, a scanso di quella mera contentezza data dal possedimento dell’ultimo gioiello o ultima automobile in uscita. Infondo, realtà come queste possono coesistere nel momento in cui prendiamo coscienza dell’importanza, sempre più crescente, del valore parallelo al possedimento che cambia forma, trasformandosi nel più semplice piacersi e piacere: l’aspetto nascosto del quale non dovremmo mai dimenticarci. Propendere per l’uno o per l’altro ci getterebbe in un illogico dualismo, improduttivo, impossibile, al fine della nostra esperienza sulla Terra che, necessariamente, deve prendere in considerazione lo stare insieme all’altro e che, nonostante il progresso tecnologico, vede l’affievolire di importanti desideri, per mancanza di possibilità d’accesso all’informazione come di sviluppo interiore, spesso dovuto alla locazione geografica.

Può essere capitato d’esser stati lasciati dal proprio compagno o dalla propria compagna, aver litigato con l’amico sul quale riponevamo tutta la nostra fiducia: viviamo adesso distanti da queste figure con le quali sembra non esserci più nessun rapporto, nessun interesse in comune ma soltanto divisione ed incomunicabilità: spesso non ci accorgiamo di quanto andiamo a perdere sul momento che non ci accorgiamo dell’importanza del vedere diversamente la cosa. Abbiamo la possibilità di modificare il corso degli eventi e non riusciamo a rendercene conto nel momento che desidereremmo volontariamente poterlo fare.

Un passato vissuto all’insegna del giudizio, prima ancora del pregiudizio, dell’altro e della possibilità che avrebbe potuto avere nel farci del male, nuocere ai nostri effetti, ai nostri “possedimenti” rendendoci conto, infine, che l’unica vera possibilità sarebbe stata metterci nei suoi panni, quel che ancora non abbiamo, per davvero, imparato a fare. Viste le numerose condanne, le assoluzioni, le verità apparentemente confessate sulle quali intessiamo incredibili giochi tesi sempre a perdere ancor più tempo possibile in nefandezze, sottigliezze che faremmo meglio ad evitare, tempi impiegati da dedicare al business-marketing delle coscienze, quando esse stesse desidererebbero trovare, infondo, quel riconoscimento mai avvenuto che possa muovere altrettante coscienze verso quella negligenza all’utilizzo, accelerando così un progresso che altrimenti richiederebbe molto più tempo: effettivamente di tempo ne abbiamo parecchio, se non fosse per quella verità che richiede, a gran voce, d’essere urlata ai quattro venti, visto il grado d’importanza che assume accompagnandosi ad un altro grande aspetto che va affermandosi sempre più: la Libertà. Questo è un punto interessante per il nostro argomento che, infondo, converge al desiderio di riuscita nel poter essere liberamente se stessi guardando agli impegni quotidiani in maniera leggera e non oppressiva. Libertà d’espressione che parte dal princìpio primo del nostro stare al mondo e contribuire al processo di evoluzione senza mai trovare sbarramenti sul sentiero che conduce verso i desideri dell’altro, senza barriere che possano escludere nessuno fuori dal coro, da quella barricata che sappiamo bene essere così superflua all’accoglimento del vero messaggio che tutti desidereremmo vedere scritto sulle bandiere di tutto il mondo.

Nel momento in cui riteniamo più importanti i condizionamenti che ancorano le nostre certezze al passato, con tutti i suoi insegnamenti, le convinzioni sviluppate che tendono a quella rigidità di vedute, molto limitanti alla nostra espansione, non cogliamo la verità del presente e perdiamo l’opportunità di comprensione che tutto è possibile, in qualsiasi istante lo desideriamo.

Non c’è un inizio e non c’è una fine, soltanto tante persone che desiderano dare la loro opinione, per ritornare a quel messaggio originario che vede tutti al servizio di tutti, nella più completa apertura di cuore e senza alcuna limitazione all’espressione delle proprie idee, in assenza di un ripiego che possa escludere anche soltanto una persona dal nostro stare insieme, dal condividere. Come impieghi il tuo tempo quando sembri essere disinteressato all’attività del mondo, alle persone attorno, alle proposte che ti vengono fatte? Come potresti rendere il tuo tempo più prezioso? Cosa significa per te Vivere? Guardare al tempo che passa avendo compreso la sua importanza ma non fare nulla per manifestare questa nuova concezione è un po come continuare a perpetrare in avanti i vecchi schemi di pensiero, disfunzionali al progresso, con la sola motivazione di resistenza alla paura: affrontare il tempo che passa non è un atto di coraggio come potrebbe esserlo affrontare le proprie paure, il proprio passato – riconoscere l’importanza del tempo significa recepire la preziosità anche di un solo istante della nostra giornata, spesso vissuta al minimo delle nostre possibilità, non valorizzata per quanto merita. Aggiungere quel poco che, nelle nostre giornate, potrebbe fare la differenza, come cambiare strada per andare a lavoro, invertire un pensiero da negativo a positivo, guardare l’altro come nostro amico di sempre, stabilendo così una connessione che prima, apparentemente, sembrava non esserci, sono semplici modi per riscoprire quell’essenzialità che stavamo andando a perdere magari inseguendo, senza sosta, un cerchio che non avrebbe potuto chiudersi. Quali sono stati i momenti in cui ti sei sentito veramente libero e come vorresti vivere, adesso, quest’esperienza? Se potessi accelerare il tempo che passa, cosa vorresti vedere compiuto da qui a poco? Sei soddisfatto delle tue attività in relazione agli impegni presi? Farci domande è importante nel ricavare risposte che nemmeno noi immagineremmo avere. Troppe domande, invece, non sono funzionali alla nostra crescita e finiamo per perdere la magia del presente, così importante per la nostra ed altrui evoluzione.

Daniele Fronteddu