Villasimius: il 14 agosto, Jay Santos ospite al “Villasimius Summer Music Fest”

Grande festa di Ferragosto a Villasimius: mercoledì 14 agosto a partire dalle 22:30, sul palco allestito in piazza Margherita Hack, si terrà la prima edizione della “Villasimius Summer Music Fest“, con un cast d’eccezione che farà ballare e divertire il pubblico della rinomata località balneare del sud Sardegna.

Sul palcoscenico si alterneranno artisti di fama internazionale come Jay Santos, i sardi AlterEgo, e poi i dj Bmiken, Ropy P e il vocalist Mc Garghty.

Organizzato dall’associazione AVES, l’evento mira a crescere e diventare un appuntamento annuale che possa incrementare l’offerta di intrattenimento legata al settore turistico nel Comune di Villasimius, che patrocina l’iniziativa.

Villasimius Summer Fest: il programma

La prima edizione di “Villasimius Summer Music Fest” vedrà sul palcoscenico il musicista colombiano Jay Santos, sulle scene dal 2012 grazie alla pubblicazione del suo primo singolo “Noche de estrellas” (con José De Rico e Henry Méndez) piazzatosi immediatamente tra i brani più venduti in Spagna e ottenendo oltre 15 milioni di visite su YouTube.

L’anno seguente presenta “Caliente“, il suo primo singolo da solista che in Spagna diventa numero uno su iTunes e viene pubblicato anche in Francia, Svizzera, Belgio, Italia e Cile. Attualmente il video del brano conta più di 45 milioni di visualizzazioni su YouTube. Nel 2015 l’artista torna alle classifiche musicali con un tema più elettronico, “Dale morena“, che diventa immediatamente un successo in Spagna e in Italia.

Nello stesso anno, il 24 novembre, fa emergere le sue radici latine con “Ya Te Olvidé“, la sua prima canzone reggaeton. Il 24 giugno 2016 ha pubblicato il singolo “Baila” con il cantante domenicano Fuego, una canzone che fonde i ritmi elettronici con il mambo domenicano. Nel primo mese raggiunge 5 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Tra il 2016 e il 2018 pubblica i singoli “Sé lo que te gusta“, “Venus“, “Gitana“, “Los dos” e “Baby“. Per l’estate 2019 viene annunciato il featuring di Jay Santos in “Cartagena“, singolo della cantante italiana Ivana Spagna. Ad affiancarlo la formazione degli AlterEgo, duo pop reggaeton formato dai rapper Sblasta e Raptus.

Il gruppo nasce ufficialmente nel 2010 e inizia a farsi conoscere in Sardegna, grazie all’apertura di alcuni tra i concerti dei maggiori esponenti della musica rap italiana come Fedez, tra gli altri. Nel 2014 superano il milione di visualizzazioni su Ypu Tube con il singolo “Cagliarifornia“. Nel 2016 fanno ballare l’isola con il loro singolo “Ponerte a Gozar“, aprendo il concerto di Daddy Yankee all’Arena Sant’Elia di Cagliari, e l’anno dopo si ripetono con il concerto di Nicky Jam, entrambi davanti ad un pubblico che vanta più di diecimila persone. Di recente hanno pubblicato il singolo “Niños De Rua“, con il supporto di giornali e radio, che in poco più di una settimana ha superato le centomila visualizzazioni.