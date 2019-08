Viddalba: 24 e 25 agosto “Festa della Birra”

E’ una festa che prenderà il via sabato 24 agosto alle ore 20: 00, per proseguire fino all’alba del giorno dopo. Come di consueto, l’evento si svolgerà nel parco di San Lorenzo, in cui dominano una serie di olivastri millenari.

Da premettere che non ci sarà solo birra, bensì anche panini e tanta musica live con Down Stream, Rubiks Tube e Bron-Yr-Aur e l’immancabile Dj set.

Che si tratta di una festa particolarmente seguita e amata, lo dimostrano i 96 fusti di birra che si consumano ogni anno, oltre a 150 chili di salsiccia e pancetta, insaporiti da 40 Kg di cipolle.

Saranno due giorni, quindi, di gran partecipazione e animazione che non mancheranno di creare in paese un movimento turistico delle grandi occasioni.

Per maggiori dettagli e informazioni sul programma, seguire la pagine

https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/FESTA-DELLA-BIRRA-VIDDAECCESA-258277490626/