Vertenza APA: replica di Manca e Ciusa (M5S) all’assessore Murgia

“Se ci sono i fondi per reintegrare i lavoratori e far ripartire le attività non può che farci piacere, infatti questo è quello che chiedevamo nell’interpellanza presentata un paio di settimane fa. Ma l’interrogazione che abbiamo depositato questa settimana contiene una richiesta diversa alla quale l’Assessore Murgia non ha comunque risposto”.

“Noi chiediamo all’assessore Murgia se c’è la volontà, come riportato nel Protocollo, di predisporre un sistema di controllo da parte della Regione all’interno dell’A.A.R.S.. Questo dal momento che, come è noto, all’interno di questa nuova Associazione ci sono figure presenti nelle precedenti APA. Quindi, se non ci sarà alcun controllo da parte della Regione all’interno dell’A.A.R.S. si rischia un ulteriore sperpero di denaro pubblico, e di ricreare una situazione problematica per tutti i lavoratori”.

“Ci auguriamo che l’assessore Murgia tenga conto di questo importantissimo aspetto. Da parte nostra avrà tutto l’appoggio utile a tutelare i lavoratori e tutte le attività fondamentali per la conoscenza del patrimonio genetico zootecnico”.

Ufficio stampa Gruppo M5S Regione Sardegna