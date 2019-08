Varsavia: problemi in aeroporto, tra guasti e incendi aerei

Il 15 agosto un UPS McDonnell Douglas MD-11F (N270UP) ha operato il volo 5X4 tra Colonia, Germania e Varsavia, Polonia. Durante l’avvicinamento a Varsavia, tuttavia, i piloti hanno segnalato un incendio nel motore numero 2 situato nella coda. Subito dopo l’atterraggio, l’aereo si è fermato vicino alla pista, su una via di rullaggio, dove camion dei pompieri e altri servizi di emergenza attendevano l’aereo. Il fuoco è stato estinto rapidamente.

Lo stesso giorno, un Embraer Polish Airlines ERJ-190 (SP-LMB) è partito dall’aeroporto di Varsavia per il volo LO411 diretto a Zurigo, Svizzera, con 90 persone a bordo. Subito dopo il decollo, i piloti hanno registrato un improvviso problema tecnico, si sono stabilizzati a 900 metri e sono tornati a Varsavia per un atterraggio a 10 minuti dopo il decollo. I piloti avevano richiesto l’assistenza dei servizi di emergenza a causa del sospetto di fumo in cabina.

L’aereo, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è atterrato in sicurezza e i passeggeri sono stati trasportati al terminal. Nessuno è rimasto ferito.