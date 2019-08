Valledoria: 7 e 8 agosto, i Panpers in piazza del comune

Dopo il tutto esaurito con la perfomance di Gianluca Impastato del 21 luglio, continua il gemellaggio tra Valledoria, con la rassegna “Estate Valledoria 2019”, ed il programma televisivo di Italia 1 Colorado Cafè, insieme ai Panpers. Quest’anno il duo ha raggiunto la maturità e la consacrazione artistica con la conduzione di Colorado Cafè insieme all’amico Paolo Ruffini e la bellissima Belen Rodriguez. Sono inoltre le vere e proprie star dell’estate con il seguitissimo programma, sempre su Italia 1, “W Radio Playa Rimini”.

Il programma è articolato in due parti. Una parte che vede Diletta Leotta e Daniele Battaglia trasmettere dagli studi di Radio 105 e, in seguito, il collegamento dalla soleggiata spiaggia di Rimini con il duo comico. Saranno proprio questi ultimi ad intrattenere gli spettatori al Bagno 26 di Rimini. Quì hanno una missione precisa: intercettare turisti che si stanno godendo una meritata vacanza e coinvolgerli in diversi giochi o sfide che li vedono gareggiare l’uno contro l’altro.

I Panpers

I Panpers sono un duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, attori, cabarettisti e cantanti. Il loro successo è partito nel 2009 grazie a Colorado e, in seguito, grazie al loro canale YouTube che conta più di un milione di iscritti. Nel settembre 2009 approdano alla trasmissione Colorado in onda su Italia 1 e partecipano a tutte le successive edizioni del programma. A maggio 2011 debuttano presso il Teatro Giulia di Barolo a Torino con il loro nuovo spettacolo Akkattappara Show. Il 22 settembre 2010 aprono il loro canale YouTube dove inizialmente producono video di vario genere, come sketch e parodie. Nel 2011 diventano i protagonisti di una sit-com su Disney Channel, In tour, dove interpretano i ruoli di Lenny e Fil, membri della band Rolling Diamonds, rocchettari sfegatati che cercano ad ogni modo, senza risultati, di rubare il palco ai Pops, loro rivali. Nel 2013 debuttano sul grande schermo insieme a Frank Matano e Guglielmo Scilla nel film Fuga di cervelli, diretto da Paolo Ruffini.

Nel dicembre 2014 sono stati protagonisti insieme a Luca Cassol nella sitcom Shot Time che è andata in onda dal lunedì al venerdì per una stagione su Italia 1. Nel 2016 recitano per la seconda volta insieme nel film I babysitter. Il 17 luglio 2017 esce la loro prima canzone su YouTube “Ci mancano le basi”. Nel 2019 il loro canale YouTube supera il milione di iscritti. Il divertimento e le risate non mancheranno di certo e come dicono loro:

Da oltre 10 anni infestiamo il mondo con le nostre idee. Teatro, Televisione, Internet, Cinema, Musica: tutte categorie che ci stanno cercando per picchiarci.

Khikko

L’8 Agosto si raddoppia con la presenza dello showman Khikko, al secolo Federico Dell’Isola, irriverente, istrionico, trasformista e cabarettista, il Dj più ballato dai vip del cinema, dello sport e dello spettacolo.

Dj, produttore e remixer di successo, Khikko è un animatore vero e ha suonato a tantissime feste di compleanni dei vip come Monica Bellucci, Renato Zero, Jovanotti, Pino Daniele, Lino Banfi, Negramaro, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Laura Pausini, Paolo Bonolis e tanti altri.

Diverse sono le trasmissioni televisive che lo hanno ospitato. Salirà sul palco per presentare il suo nuovo tour “KhikkoMania Time”, che sta riscuotendo un grandissimo successo grazie ad uno show bizzarro e inimitabile con costumi veramente unici e originali.

In contemporanea alle due giornate di spettacoli di cabaret, si svolgerà un festival di street food e home brewed beers “La valle del Gusto”, le cui specialità saranno cibo da strada, birre artigianali e mercatini etnici. Mentre per i bambini ci sarà da divertirsi con lo Schiuma Party e la zona dei gonfiabili. Divertimento assicurato per grandi e piccini.

Le due giornate di kermesse si svolgeranno sempre in Piazza del Comune a Valledoria, tutto a partire dalle ore 18 con dei djs set tra cui l’attesissima performance di Dave Gordon, artista inglese di origini giamaicane, che si cimenterà in un live dai suoni che spaziano dall’acid jazz fino alla house ricercata. Dalle 22 gli spettacoli saranno sul palco principale.

L’ingresso è libero. L’organizzazione è curata dal Comune, dalla Pro Loco e dall’assessorato al Turismo con la direzione artistica di FL Comunicazione e Sira Event.