Uri: il 9 agosto, presentazione del progetto “Iscarzofas uresa: sagra tutto l’anno”

In vista dei festeggiamenti per il trentennale previsti per il 2020, la comunità urese sta investendo su uno sviluppo del territorio che non ruoti solo attorno alla sagra del mese di marzo. Il progetto, co-finanziato dalla Fondazione di Sardegna, sarà esposto dalla sindaca Lucia Cirroni, dagli assessori Matteo Dettori e Antonio Michele Fiori e dal presidente della Pro Loco Angelo Garroni.

Interverrà durante la presentazione Giuseppe Sechi, autore della pubblicazione che racconterà i trent’anni di sagra del carciofo, quale evento comunitario e motore di sviluppo del paese, e il consigliere delegato all’agricoltura Francesco Murru. La conferenza stampa si terrà in apertura della sagra del carciofo estiva, che prenderà il via nel tardo pomeriggio di venerdì 9 agosto.