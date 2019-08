Un mondo libero dalla droga: continuano le attività di volontariato nell’isola

Cagliari, Sassari, Porto Torres, Olbia e Nuoro saranno le località interessate e decine saranno i commercianti ed esercenti di locali pubblici che verranno coinvolti nelle iniziative che si svolgeranno nelle giornate tra lunedì 26 e mercoledì 28 agosto.

Dalle parole del filosofo L. Ron Hubbard: “Le droghe sono l’elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale“, traggono la spinta i volontari convinti che, la spirale discendente che la società attuale ha imboccato, ha un responsabile: l’abuso di droghe illegali da strada e di farmaci prescritti, che si possono considerare vere e proprie droghe legali visti gli effetti devastanti che causano in chi li assume.

La necessità di informare – dichiara il portavoce dei volontari – è dovuta al fatto che circolano informazioni false, divulgate ad arte dagli spacciatori e da chi ha interesse che le persone siano più facilmente controllabili, e il modo migliore è renderle dipendenti da sostanze sempre più diffuse tra le persone di ogni età e ceto sociale. Se poi pensiamo che l’età dei consumatori negli ultimi anni è scesa a 11/12 anni, possiamo facilmente prevedere in quale situazione ci troveremo da qui a qualche anno se non invertiamo questa tendenza.

Per i volontari l’unico modo è anticipare gli spacciatori, informando i giovani con la verità sulla droga, prima che lo facciano loro con le menzogne. Sondaggi ci dicono che il 50% di chi non ha mai fatto uso di droghe è stato informato in qualche modo; la necessità di arrivare all’altro 50% è un dovere di qualsiasi persona di buonsenso e di chi è preposto a tutelare i nostri giovani: istituzioni, scuola, associazioni, educatori, ecc.

I volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga, sono costantemente impegnati in questa campagna di civiltà, per assicurare una società libera dalla droga.