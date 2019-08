Tutto esaurito per lo spettacolo di Jacopo Cullin a Sant’Antioco

“È inutile a dire!”, il nuovo spettacolo dell’attore e regista Jacopo Cullin, registra il tutto esaurito anche nella data di martedì 13 agosto all’Arena Fenicia di Sant’Antioco. Dopo i sold out immediati registrati nelle tre date al Teatro Massimo di Cagliari (la scorsa primavera) e a Sarroch in occasione del “comedy festival” Cabaret al Parco 2.0 (organizzato dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz) lo scorso 14 luglio, anche in questa occasione è importante la manifestazione d’affetto del pubblico per l’artista cagliaritano, di ritorno alle scene dopo ben dodici anni dopo il suo ultimo spettacolo “Non ricordo nulla!”.

Sul palco, accanto a lui, ci saranno l’attore Gabriele Cossu, collega, amico e collaudata spalla, con la parte musicale affidata ai rodati compagni di viaggio Matteo Gallus (violino), Andrea Lai (contrabbasso) e Riccardo Sanna (fisarmonica). Le grafiche sono curate dall’artista sardo Giorgio Casu, in arte Jorghe, con le foto di Damiano Picciau.

“È inutile a dire!” si muove sapientemente sul confine tra ironia, comicità e riflessione su alcune tra le principali tematiche che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. In scena Cullin interpreta tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo.