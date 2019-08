Trasporti pubblici: approvato il d.d.l. che garantisce tariffe agevolate agli studenti

Più risorse per agevolare le tariffe per gli studenti che utilizzano il trasporto pubblico e per fronteggiare il problema della dispersione scolastica. Nel Disegno di Legge, approvato questa mattina dal Consiglio Regionale, è previsto anche un ulteriore stanziamento di 3,5 milioni di euro, incrementando così la spesa annua di 14 milioni di euro a carico della Regione.

Sono così garantiti i diritti degli studenti sardi – afferma il Presidente Pais – perché le situazioni di disagio dei numerosi studenti fuori sede, che utilizzano il trasporto pubblico, non possono rappresentare un freno al diritto allo studio. Questa importante misura va incontro anche all’esigenza di contrastare la dispersione scolastica, fenomeno che tutte le istituzioni sarde, ed il Consiglio Regionale in primis, si impegnano a contrastare per garantire dignità e futuro ai nostri figli.

Sempre in materia di Trasporti il Presidente Pais interviene sulla tratta ferroviaria del nordovest Sardegna.