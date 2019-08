Tradizione, musiche, spettacoli e appuntamenti religiosi si fondono nel Settembre oristanese

La tradizionale rassegna settembrina per l’intero mese offrirà a turisti e residenti numerosi appuntamenti legati alla tradizione e alla fede religiosi, ma anche eventi sportivi (legati a Oristano Città europea dello sport), musicali, teatrali, culturali e tanti spettacoli.

“Il Settembre oristanese fa parte della migliore tradizione cittadina e con il complesso di manifestazioni deliberate la Giunta Lutzu conta di soddisfare i gusti di tutti – osserva l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. Per questa edizione gli Assessorati alla Cultura, allo Spettacolo e al Turismo e allo Sport, insieme alla Fondazione Oristano e alla Pro loco e con la collaborazione di tante associazioni culturali e sportive e comitati spontanei che operano in città e nelle frazioni, hanno definito un calendario di iniziative estremamente ricco, con tante manifestazioni capaci di soddisfare le esigenze ed i gusti di un pubblico molto vasto”.

La più antica tradizione della città rivive nei festeggiamenti religiosi e civili per la Madonna del Rimedio e per quelli di Santa Croce, senza dimenticare quelli per S. Efisio e quelli per San Michele particolarmente cari alla comunità di Silì.

Tanti gli appuntamenti sportivi inseriti nel cartellone di Città europea dello sport: dall’Open water challenge al basket, dagli scacchi all’atletica leggera.

Nel Settembre oristanese anche tanta musica e danza: si parte con Miniere Sonore e si prosegue con le Voci dal Giudicato d’Arborea, con musiche, canti e balli dalla Sardegna in programma a Massama, con il concerto di cori a S. Efisio e con le manifestazioni per i 90 anni del Coro Maurizio Carta.

Calendario

1 Settembre – Chiostro Hospitalis Sancti Antoni – Festival Miniere Sonore 2019 a cura dell’Associazione Culturale Heuristic

ore 21 – Ivonne Bello e Performance di danza contemporanea, Perry Frank e Ambient Psychedelic Post Rock Music

ore 22.45 – GIACOMO SALIS e MARCO FERRAZZA DUO – Improvvisazione Radicale

6 Settembre – Sala Conferenze Hospitalis Sancti Antoni

ore 18.30 – “Marte bianco. Nel cuore dell’Antartide. Un anno ai confini della vita” -Presentazione del libro di Marco Buttu

Ore 21.30 – Piazza Eleonora – Voci dal Giudicato d’Arborea – III edizione – Rassegna corale a cura dell’Associazione Culturale Coro Eleonora d’Arborea Oristano

7 Settembre Massama

ore 21 –- Musiche, canti e balli della Sardegna a cura dell’Associazione Culturale Juncu

8 Settembre – Località il Rimedio – Festeggiamenti per la Madonna del Rimedio

11 Settembre

ore 19 – Auditorium Hospitalis Sancti Antoni – Donne e Dee di Sardegna – Féminas e Divas de Sardigna proiezione docufilm prodotto dalla RAI Sardegna

12 Settembre

ore 18 – Piazza Eleonora – Teatrino con i burattini del Maestro Antonio Marchi – progetto “Città delle Storie” – a cura dell’Associazione Culturale Heuristic;

ore 20.30 – via Aristana (Sa ruga de is ballus) – Ballus in Brugu – Balli sardi in via Aristana a cura dell’Associazione Turistica Pro Loco Oristano

13 Settembre

ore 21 – Piazza Eleonora – Il cantastorie in costume – degustazione – Evento finale progetto “Città delle Storie” – a cura dell’Associazione Culturale Heuristic;

ore 21.30 – Piazza Pintus (Pratza de is bois) – Festeggiamenti di Santa Croce – Gara de poesia a bolu – Rassegna di poeti sardi in limba a cura della Pro Loco

14 Settembre

ore 22 – Piazza Pintus (Pratza is bois) – Festeggiamenti Santa Croce – Musica e balli sardi

15 Settembre

ore 9 – Piazza Pintus – Festeggiamenti di Santa Croce – Ciclopedalata Oristano–Torre Grande;

ore 16 – Torre Grande – Esibizione dei Mini Cavalieri di Oristano – Corse alla Stella e pariglie a cura della Pro Loco;

ore 18.30 – Sala del Consiglio (Palazzo degli Scolopi, piazza Eleonora) Maurizio Carta: A DIOSA … 90 anni dopo – Evento celebrativo a cura dell’Associazione del Coro Maurizio Carta e Conferenza-dibattito sulla figura e l’attività di Maurizio Carta;

ore 21.30 – Piazza Eleonora – Concerto di cori: Coro Maurizio Carta – Coro Gavino Gabriel® di Tempio – Coro Vadore Sini di Sarule

18 Settembre

ore 19 – Salone parrocchiale Chiesa di Sant’Efisio – Sant’Efis in su brugu: la chiesa, il borgo e la festa – Conferenza sul culto e la devozione in onore di Sant’Efisio Martire a Oristano e in Sardegna

19 Settembre – ore 19.30 – Chiesa di Sant’Efisio – Concerto di cori: Coro gospel “Sounds of Feedom” di Oristano, Coro polifonico “Sa Pintadera” di Oristano, Quartetto di Clarinetti “Le Ancettiere” della Scuola secondaria di primo grado “G. Deledda”

20 Settembre

ore 19.30 – Chiesa di Sant’Efisio – Concerto a cura della Scuola secondaria di primo grado “Leonardo Alagon” e dell’Associazione “La Stanza dei Suoni”

21 Settembre

Giornate Europee Patrimonio – 9.30/12.30 16.00/19.00 Visite guidate gratuite al Museo Antiquarium Arborense, Torre medievale di Portixedda, Gran Torre di Torre Grande;

ore 18 – Antiquarium Arborense – La Chiesa e il Convento di San Francesco di Oristano nella Lingua dei Segni – Presentazione del video ideato e realizzato da docenti e alunni della Scuola Superiore di primo grado I.C. n. 4 di Oristano; a seguire la conferenza di Lucio Deriu “Le stele funerarie di età romana del Sinis di San Vero Milis presso l’Antiquarium Arborense”;

ore 10/17 – Chiostro del Carmine – via del Carmine “Storia dei lavori di ristrutturazione del Chiostro del Carmine”, mostra nell’ambito della giornata “Un giorno per bene” a cura del Touring Club Italiano – Consoli della Sardegna

ore 21 – Piazza del Popolo – Festa di Sant’Efisio Martire, Rassegna teatrale in lingua sarda a cura di Istituto Comprensivo 3 Oristano e Compagnia Teatrale “Ammentos e bisos”

22 Settembre

Giornate Europee Patrimonio – 9.30/12.30 16.00/19.00 Visite guidate gratuite al Museo Antiquarium Arborense, Torre medievale di Portixedda, Gran Torre di Torre Grande;

Ore 20 – Piazza del Popolo – Festa di Sant’Efisio Martire – Balli sardi con cena in piazza

27 Settembre

Ore 18 – Ludoteca comunale Via Martiri del Congo Silì – Conferenza “Ceramica e tegole”

28 Settembre

ore 15/19 – Teatro San Martino – via Ciutadella de Menorca – 2° Concorso – Festival regionale di canto corale in limba sarda a cura del Coro Sa Pintadera

ore 19.30 – Teatro San Martino – Festival del Giudicato a cura del Coro Sa Pintadera

29 settembre

Silì – Festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo