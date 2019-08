Time In Jazz: domani una terza giornata densa di musica tra Tula, Erula e Porto Rotondo

Terza giornata densa di musica per l’edizione numero trentadue di, il festival ideato e diretto da, in programmatra il paese natale del trombettista,(Ss), e gli altri centri e località del nord Sardegna che partecipano quest’anno alla kermesse.

– si comincianel parco eolico di, nei pressi di, con il primo dei duediin programma al festival (il secondo sarà domenica 11 mattina a Bortigiadas). Attivo dai primi anni Ottanta, il musicista di Assisi firma una produzione originale, “Invenzioni – pensieri – canzoni”, un concerto basato su brani originali e pezzi noti riletti con libertà espressiva e libere improvvisazioni; “tutto contenuto in un’unica ‘arcata drammaturgica’”, dichiara Ciammarughi, “un unico respiro, come in uno spettacolo teatrale”.

La rotta del festival fa scaloin Anglona, a, nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria , dove il pubblico ritrova, già in azione il giorno prima in trio (con Michele Calgaro e Gianni Bertoncini), stavolta alla guida del, conal pianoforte,alla chitarra ealla batteria. Una formazione che promette emozioni sul piano dell’intensità espressiva e della imprevedibilità degli sviluppi tematici e improvvisativi, con un repertorio basato su recenti composizioni del leader sassofonista, suonate con freschezza e spirito di ricerca.

Si respira aria di mare, in serata (ore 21.30), alla Torre costiera di(Olbia):, anche lei reduce dal duo con Franca Masu della sera prima, si propone in questa occasione in trio conal contrabbasso ealla batteria. La pianista siciliana (di Castelvetrano, classe 1986) presenta il suo disco “ Le mie donne “, pubblicato un anno fa dall’etichetta Tǔk Music di Paolo Fresu: otto ritratti in musica di grandi figure femminili, otto brani originali composti e arrangiati da lei stessa, che mettono in evidenza l’anima mediterranea di Sade Mangiaracina inserita nel contesto della musica improvvisata.