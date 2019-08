Stintino: tutto pronto per accogliere l’8 agosto Fred de Palma e Shade

È tutto pronto per il concerto che, l’8 agosto alle 22, vedrà salire sul palco di piazza dei 45 i due artisti del rap Fred de Palma e Shade. I due rapper torinesi irromperanno sulla scena stintinese con i loro brani più famosi. Il concerto si inserisce all’interno del cartellone degli eventi estivi organizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Stintino, con l’assessora Francesca Demontis.

Federico Palana, in arte Fred de Palma, è pronto a sfoderare i singoli di successo, da Dio benedica il reggaeton, cantata con Baby K, a Sincera, da D’estate non vale a Una volta ancora, cantate con Ana Mena. Brani che sono pronti a entrare sicuramente nel nuovo album Uebe che, come annuncia lo stesso artista su Instagram, uscirà il 13 settembre e che «rappresenta il cambiamento – scrive sul social network –, inventare qualcosa che prima non c’era e renderla tua».

Con lui ci sarà anche l’altro rapper Vito Ventura, noto al grande pubblico con lo pseudonimo di Shade e per la canzone Bene ma non benissimo. Dopo il Festival di Sanremo, che lo ha visto cantare in coppia con Federica CartaSenza farlo apposta, il suo nuovo singolo dal titolo La hit dell’estate sta già facendo ballare in tanti e, fa sapere lo stesso artista su Instagram, è già disco doro perché «abbiamo superato 10 milioni di views sul video tutto in un mese».

Per l’occasione gli organizzatori di La Mirò eventi hanno organizzato anche un servizio di navette, con partenza (ore 18 e ore 20) dalla stazione bus di Sassari, in via Padre Zirano. Per informazioni e prenotazioni dei posti – ne sarebbero rimasti pochi – è possibile chiamare il numero 3917399653.

.