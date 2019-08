Stintino si prepara a festeggiare la patrona

Il 13 settembre “Contest musicale per Dylan“, il 14 la sagra del pesce e il 15 settembre l’elezione del nuovo priore

Prenderanno il via domani 30 agosto i festeggiamenti in onore della patrona di Stintino, la Beata Vergine della Difesa. E saranno due settimane ricche di appuntamenti, da quelli religiosi con le messe e le processioni a quelli pagani con i giochi, le serate musicali, il concerto di Bianca Atzei, la sagra del pesce e l’elezione del nuovo priore.

Il programma è stato preparato dal priore Eugenio Denegri in collaborazione con Confraternita, parrocchia, Comune e Pro loco stintinese.

Domani 30 agosto al via con il primo appuntamento. Alle ore 21, nella chiesa parrocchiale si terrà il concerto del Coro pastorale giovanile di Sassari.

Ancora musica il 5 settembre, alle 21, sempre nella chiesa dell’Immacolata Concezione. Questa volta, diretto dal maestro Cossu, si esibirà il Coro giovanile studentesca.

Il 6 settembre tutti in piazza Cala d’Oliva per i giochi dedicati ai bambini tra corsa dei sacchi, gonfiabili e truccabimbi. Alle 21, nella piazza difronte alla chiesa si svolgerà il concerto della Banda musicale Luigi Canepa.

Sabato 7 alle 18,30 sono in programma i vespri solenni con la santa messa in suffragio di tutti i defunti della Confraternita. I canti liturgici saranno eseguiti dal Coro di Usini e dal Coro Lago Rosso di Tuenno. I due cori, alle 21.30 si esibiranno sul palco di piazza dei 45 per festeggiare il “45° ennale di attività”. Alle 22,30 sul palco salirà il gruppoIskidos per una serata musicale.

La giornata clou è quella di domenica 8 settembre che vede una fitta serie di appuntamenti. Dalle 8,30 la prima messa e poi quella delle 10con la partecipazione della Confraternita. Alle 11,30 il palio remiero. Nel pomeriggio alle 16,30 sarà deposta una corona di firoi alla lapide dei caduti, quindi alle 17 è in programma la messa in onore della patrona e, a seguire, la processione a mare accompagnata dalla banda musicale Luigi Canepa di Sassari e dai gruppi folk di Ossi, Sennori, Uri in abito caratteristico. Alle 19,30 fedeli e cittadini si ritroveranno nella sede della Confraternita per il rinfresco offerto dal priore, quindi alle 21,30 tutti sul lungomare Colombo, fronte diga foranea del Porto Mannu per lo spettacolo pirotecnico. Alle 22,15 la piazza dei 45 si riempirà per il concerto di Bianca Atzei e Il Nostro Tour 2019.

Lunedì 9 settembre ancora giochi per i ragazzi: alle 10 l’albero della cuccagna a mare sul secondo molo del Porto Minori, alle 17 in piazza dei 45 giochi gonfiabili, intrattenimento per bambini. Alle 22 sarà serata musicale con“Celebration discoring“.

Giovedì 12 settembre la Corale Nuova Euphonia, diretto dal maestro Cossu si esibirà nella chiesa parrocchiale.

Venerdì 13 settembre, alle 22, il palco della piazza dei 45 sarà dedicato alla manifestazione “Contest musicale per Dylan“.

Sabato 14 settembre, alle 19 in piazza dei 45, si svolgerà il consueto appuntamento con la sagra del pesce. Sempre nella piazza dedicata ai fondatori del paese sono in programma alle 20 la premiazione delle gare sportive, l’estrazione della lotteria, quindi alle 21,30 la serata di liscio, balli sotto le stelle con Luciano Di Fraia, Franco Vidili e Cristiano Fara.

Si chiude domenica 15 settembre. Alle 14, nella sede della Confraternita, sono in programma le elezioni del nuovo priore. Alle 18 si svolgerà la messa, la processione e il passaggio della bandiera al nuovo priore. Quindi il priore uscente e il nuovo accoglieranno cittadini e turisti per il rinfresco alla casa della Confraternita.