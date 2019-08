Sport: aperte le iscrizioni al 9° slalom Città di Nuoro

La complessa macchina organizzatrice si è messa in moto: la Mediterranean Team di Mauro Nivola, ha cominciato a schierare i propri mezzi per la 9° edizione dello Slalom città di Nuoro, una fra le gare più intense e apprezzate sia dal pubblico sia dai piloti. Anche per questa edizione continua la solida collaborazione fra la Mediterranean Team e l’Ogliastra Racing.

Il 9° Slalom Città di Nuoro sarà valido come prova di Coppa Italia 2^zona e come 10° prova del Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom #correreperunrespiro, sotto l’egida di ACI SPORT e del COSS (Comitato Organizzatori Slalom Sardegna)

Il Monte Ortobene accoglierà i piloti che fin da oggi possono inviare le proprie iscrizioni. La gara si conferma complessa grazie ai 3,999 Km tortuosi e tecnici rallentati da 12 postazioni di birilli. Confermato il sostegno delle Amministrazioni Comunali e Provinciali Nuoresi, della popolazione e dei commercianti. Direttore di gara sarà Mario Ruggiu, tutte le info e i documenti di gara sono facilmente consultabili sul sito www.mediterraneanteam.it

La scorsa edizione vide la vittoria di Luca Tilloca su Formula Gloria del Team Autoservice Sport, il secondo posto sul podio fu per Enrico Piu su Formula Gloria della Top Drivers, mentre il terzo gradino del podio andò a Franco Angioj con i colori della Top Drivers Team su FA1S.

Reso noto il programma della manifestazione:

Sabato 21 settembre 2019

15:00 – 19:30 – Verifiche Sportive

15:30 – 20:00 – Verifiche Tecniche

Domenica 22 settembre 2019

10:30 – RICOGNIZIONE UFFICIALE DEL PERCORSO

11:30 – PARTENZA PRIMA VETTURA 1a MANCHE

17:30 – PREMIAZIONE

Il ritorno della competizione sulla SP 42 che dal centro di Nuoro si arrampica sul Monte Ortobene, ha, fin dal subito, fatto riassaporare il piacere dei percorsi nuoresi, da sempre amati e ambiti. L’attenzione riservata dai media ha permesso la visione di panorami mozzafiato e di percorsi unici capaci di raccontare molto del territorio che li ospita.