Sogaer: lancio di una nuova sala vip all’aeroporto di Cagliari

Finalmente i passeggeri in partenza dall’Aeroporto di Cagliari potranno contare su servizi di primissimo livello in grado di soddisfare ogni esigenza e migliorare l’esperienza di viaggio della clientela Premium. SOGAER, la società di gestione del principale scalo aereo sardo, annuncia oggi la nascita della partnership con PRIMA VISTA, l’innovativo marchio di Aviapartner per i servizi Premium. PRIMA VISTA si occuperà in esclusiva della gestione della nuovissima VIP Lounge al ‘Mario Mameli’.

La Prima Vista Cagliari Lounge si distingue per l’attenzione ai particolari. Massima cura è stata posta nell’offerta innovativa e di alta qualità per i cibi e le bevande che comporranno un menu diverso in ogni stagione. Per rendere ogni viaggio ancora più confortevole, la Prima Vista Cagliari Lounge è stata dotata delle più moderne tecnologie ora a completa disposizione degli ospiti in partenza. Sono inoltre previsti eventi che ogni mese consentiranno ai passeggeri Premium di vivere esperienze sempre nuove e coinvolgenti prima del loro imbarco.

Italo Russo Silva, General Manager di PRIMA VISTA by Aviapartner, ha dichiarato che la soddisfazione del cliente, la qualità del tempo e le diverse esperienze che un frequent flyer può vivere all’interno delle lounge è l’obiettivo principale a cui punta PRIMA VISTA aggiungendo quanto segue: “Siamo molto orgogliosi della crescita del nostro brand che, in pochissimo tempo, è stato protagonista di un’espansione considerevole. Ringraziamo in particolar modo l’Aeroporto di Cagliari che ha creduto nella nostra idea di business consentendoci di aprire qui la Prima Vista Lounge, la terza in 6 mesi dopo quelle di Roma e Amsterdam. Siamo convinti che la Prima Vista Cagliari Lounge sarà un grande successo a cui seguiranno tante nuove aperture su scala globale”.

Alberto Scanu, amministratore delegato di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari, ha così commentato la novità annunciata oggi: “Abbiamo voluto creare nel nostro scalo uno spazio completamente nuovo ed estremamente accogliente nella zona air side, dove poter dare il benvenuto ai passeggeri Premium in partenza. Per farlo, abbiamo stretto una partnership con un player internazionale di primissimo livello: i servizi offerti da PRIMA VISTA al ‘Mario Mameli’ sono caratterizzati dalla massima attenzione alle specifiche esigenze degli ospiti che, per lavoro o stile di vita, danno grande valore al comfort e al proprio tempo, anche e soprattutto quando viaggiano”.

PRIMA VISTA è il nuovissimo marchio di AVIAPARTNER per i servizi aeroportuali rivolti in esclusiva alla clientela Premium. Le Prima Vista Lounges nascono per accogliere al meglio gli ospiti più esigenti e attenti alla qualità dell’esperienza di viaggio. PRIMA VISTA attualmente offre i suoi servizi in tutta Europa a più di mezzo milione di passeggeri; le percentuali di soddisfazione degli ospiti sono altissime e il marchio è in rapida espansione grazie alla proficua collaborazione con diverse compagnie aeree e aeroporti che condividono l’interesse per le potenzialità del segmento dei passegeri Premium. AVIAPARTNER, nata nel 1949, è una delle maggiori società indipendenti nel campo dell’handling aeroportuale. Dotata di numerose certificazioni di qualità e dei massimi standard informatici, si è

aggiudicata diversi premi e riconoscimenti ed è attualmente operativa in 37 aeroporti distribuiti in 6 diversi Paesi (Belgio, Francia, Spagna, Germania, Paesi e Bassi e Italia). AVIAPARTNER, con i suoi 6.000 dipendenti, assiste 30 milioni di passeggeri e più di 400 compagnie aeree. SOGAER, che gestisce l’Aeroporto di Cagliari dal 1992, si impegna quotidianamente per garantire servizi

aeroportuali ai massimi livelli di qualità e sicurezza, progettare la crescita delle strutture e degli impianti aeroportuali e incentivare lo sviluppo delle attività economiche sia interne allo scalo che del territorio.

Dopo aver ottenuto nel 2007 la gestione totale dell’aeroporto cagliaritano per 40 anni, SOGAER si è assicurata nel 2012 il benestare dell’ENAC per il contratto di programma. Dal 2016 SOGAER partecipa all’‘Airport Carbon Accreditation’, programma indipendente e volontario che punta alla progressiva riduzione delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale. Il management aziendale è correntemente

impegnato nell’ampliamento del network di voli e nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali che miglioreranno sensibilmente il comfort e l’efficienza dello scalo. L’Aeroporto ‘Mario Mameli’ di Cagliari-Elmas è la più importante aerostazione della Sardegna sia per

volumi di traffico che per dimensioni. Nel 2018 il traffico passeggeri è stato pari a 4.355.351 unità, mentre quello aeromobili ha raggiunto quota 31.371 movimenti. Attualmente Cagliari è collegata con voli diretti di linea alle principali destinazioni europee e nazionali.