Con un bellissimo saggio concerto finale si chiude la trentunesima edizione dei Seminari Nuoro Jazz

sabato 17 agosto

XXXI Nuoro Jazz anteprima > Nuoro • Enoteca da Franklin

h 19.00 > Simone Pala, Vito Cauli, Alain Pattitoni, Edoardo Meledina 4tet

lunedì 19 agosto

h 9.00 > Nuoro • anteprima – Caffè I Grani • Colazioni Jazz • Giovanni Agostino Frassetto

h 19.00 > Nuoro • anteprima – Spazio Giovani #1 • Fulvio Sigurtà e Bebo Ferra

h 21.30 > Nuoro • ExMè piazza Mameli • anteprima – Jam session inaugurale con i Nuoro Swing Pioneers e docenti e allievi dei seminari

martedì 20 agosto

h 21.00 > Nuoro • Ex Artiglieria• Max De Aloe Baltic Trio – Max De Aloe, Niklas Winter, Jesper Bodilsen • BIGLIETTI

mercoledì 21 agosto

h 18.00 > Nuoro • Caffè Tettamanzi • Luca Bragalini presenta: Ellington’s Three Black Kings: nella storia afroamericana con tre re e un duca – Storytelling di presentazione del volume “Dalla Scala a Harlem. I sogni sinfonici di Duke Ellington” (Edt)

h 21.00 > Nuoro • Ex Artiglieria • Heck! Gruppo migliori allievi di Nuoro Jazz 2018 – Andrea Del Vescovo, Pietro Mirabassi, Mattia Niniano, Evita Polidoro, Carlo Bavetta • BIGLIETTI

giovedì 22 agosto

h 18.00 > Nuoro • Caffè Tettamanzi • Presentazione del film di Gianni Amico “Bahia de todos os sambas” (1983/1996, colore, 90′), con Olmo Amico

h 21.00 > Nuoro • Ex Artiglieria • Giovanni Ceccarelli e Marcello Allulli: “Cenere” (cine-concerto) • BIGLIETTI

venerdì 23 agosto

h 19.00 > Nuoro • Monumento di Maria Lai a Grazia Deledda • Clairvoyance – Gianni Mimmo, Silvia Corda, Adriano Orrù

h 21.00 > Nuoro • Ex Artiglieria • Trio Sur – Fausto Beccalossi, Andrea Dulbecco, Ares Tavolazzi • BIGLIETTI

sabato 24 agosto

h 9.00 > Nuoro • Grand Bazaar Café • Colazioni Jazz

h 21.00 > Onanì • Piazza Funtana Manna • Dino Rubino Quartetto – Dino Rubino, Stefano Bagnoli, Emanuele Cisi, Paolino Dalla Porta

domenica 25 agosto

h 21.00 > Nuoro • Chiesa di Valverde • Peghin Sanna Passino Cartamantiglia trio – Marcello Peghin, Giovanni Sanna Passino, Paolo Carta Mantiglia

lunedì 26 agosto

h 11.00 > Nuoro • Masterclass sulla musica popolare tradizionale con Daniele di Bonaventura

h 19.00 > Nuoro • Casa Rosas • Salvatore Spano “Variazioni su Keith Emerson”

h 21.00 > Nuoro • Ex Artiglieria • Transumanza Duo – Daniele di Bonaventura, Alfredo Laviano • BIGLIETTI

martedì 27 agosto

h 09.00 > Nuoro • Caffè I Grani • Colazioni Jazz

h 19.00 > Nuoro • Showroom Desacrè • Marta Loddo mumucs

h 21.00 > Nuoro • Ex Artiglieria • Enrico Pieranunzi piano solo • BIGLIETTI



mercoledì 28 agosto