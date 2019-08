Sestu: dal 23 al 25 agosto al via la sesta edizione di “Artinsieme”

Il 23, 24 e 25 agosto 2019 a Sestu, presso i vari spazi presenti all’interno del porticato che racchiude la Chiesa di San Gemiliano, si terrà la Sesta edizione della Manifestazione “Artinsieme” (nell’ambito del progetto “SAN GEMILIANO ARTS’ VILLAGE”) organizzata dall’Associazione Culturale “TAM TAM” in collaborazione con il Comitato Festeggiamenti San Gemiliano 2019, con l’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il Comune di Sestu e con altre associazioni del territorio.

La manifestazione “Artinsieme” (la cui direzione artistica è curata dal Maestro Ignazio Perra) ha lo scopo di fungere da strumento propulsore delle arti del tempo e dello spazio appartenenti ai molteplici linguaggi artistici ed espressivi, etc. (proposte anche singolarmente o fuse fra di loro), mediante la realizzazione di esibizioni musicali, spettacoli e intrattenimenti di vario genere proposti anche in forma itinerante e interattiva ed esposizioni artistiche e di varie attività produttive (a cura di artisti e produttori locali e non). Per tutta le giornate sarà possibile visitare mostre ed esposizioni e assistere a manifestazioni artistiche e musicali di vario genere presso la località San Gemiliano, infatti in contemporanea in diversi spazi verranno dislocate esibizioni musicali (strumentali, canore, dj set, etc.), di danza e attività motoria (con l’iniziativa “Mens sano in corpore sano” che prevede sia lezioni all’aperto di taichi, kung fu, arti marziali, etc. sia saggi e spettacoli a cura di palestre locali) e intrattenimenti vari, rivolti anche ai bambini (con giocolieri, burattini, etc.), creando momenti di coinvolgente animazione anche con degustazioni e creazioni artistiche di varia tipologia. La manifestazione “Artinsieme” prevede anche la realizzazione in data 23 agosto del Concerto Cameristico “Celebri Musiche da Film (a cura dell’Ass. Cult. Mus. Ennio Porrino” di Elmas), della Manifestazione di moda, musica e danza “The Fashion Arts” e del Concerto di Luca Martelli (batterista dei Litfiba) con lo spettacolo Ride Gorilla (Drum/Djset), in data 24 agosto 2019 dello spettacolo musicale, di danza e varietà “Summer Show” (indirizzato ad interpreti di diverse fasce d’età, che mira a coinvolgere gli artisti di Sestu, e non, che coltivano la passione per l’arte della danza, della musica, della recitazione e dello spettacolo in genere, nonché quelli operanti nelle scuole e nelle associazioni locali, e non, che si occupano delle arti e/o attività predette) ed in data 25 agosto 2019 dello Spettacolo di tai chi, kung fu, arti marziali e discipline orientali “LA NOTTE DEL DRAGO” tenuto dagli allievi della Palestra WUDANG SAN FENG WUSHU XUE XIA SARDEGNA diretta dal Maestro Cristiano Pausich.