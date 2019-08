Servizio bus per notti colorate? Dall’assessore Sorgia solo “bufale colorate”

In realtà, per i giovedì di agosto, il servizio è già in funzione dal 1° luglio, che aveva ultima partenza a mezzanotte e mezza, partirà soltanto dieci minuti dopo.

Non c’è alcuna estensione del servizio sostanziale – denuncia il Comitato -. Da anni ci battiamo perché esista una rete di bus fruibile giorno e notte, a Cagliari e hinterland.

Non è soltanto una battaglia giovanile: i professionisti dei servizi pubblici e del turismo lavorano tutto l’anno, giorno e notte. Un servizio notturno ben organizzato previene incidenti stradali per colpi di sonno, stanchezza e guida in stato di ebbrezza: significa ridurre enormi costi sociali a carico del servizio sanitario nazionale. Inoltre, un servizio notturno incentiva i consumi nei locali e il turismo, riduce il traffico e l’invasione di auto nei pochi parcheggi del centro cittadino.

Invitiamo Comune e Regione a riprogrammare il servizio, garantendo linee notturne che siano davvero tali, non solo dirette verso il mare ma per tutta la città metropolitana, nonché ad avanzare proposte per una rete di linee notturne durante l’orario invernale.

Il Comitato prosegue la raccolta di suggerimenti tramite un questionario al link: http://bit.ly/comitatobus