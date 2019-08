Schegge di vetro nei mix di contorno Bondulle, verifiche immediate

Alcune confezioni di mix contorno di verdure (prodotte della società Bonduelle Germania che opera in Italia con il brand Bonduelle Italia), sono state ritirate dal mercato tedesco, a titolo precauzionale, in quanto potrebbero contenere schegge di vetro. Consumando il prodotto ci si espone al rischio di ferimento.

La comunicazione è stata diffusa tramite il sito ufficiale dell’azienda, che si è scusata per l’inconveniente e ha sottolineato le ragioni preventive alla base di tale comunicato, finalizzato a proteggere il consumatore. Nello specifico si tratta del lotto L8221 delle confezioni in lattine da 200 grammi e 400 grammi con termine scadenza minima del 31/07/2022 della Conserva Leipziger Allerlei della Bonduelle. Nel sito sono descritti anche gli eventuali effetti che potrebbero derivare dalla consumazione dei prodotti verosimilmente contaminati. Bonduelle Germania ha avvertito i clienti invitandoli a non consumare i prodotti in quanto probabilmente potrebbero contenere schegge di vetro e a restituirli il prima possibile.

La comunicazione è stata diramata anche dalle autorità sanitarie tedesche che hanno deciso il ritiro immediato dagli scaffali dei supermercati. L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de.

Ad oggi, l’Italia non è interessata dal richiamo. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de, invita i cittadini italiani che si recano per motivi turistici o che vivono in Germania a prestare la massima attenzione astenendosi dall’acquisto dei prodotti interessati possibile presenza di schegge di vetro