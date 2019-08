Sassari. Effetto Farfalla, a Porto Ferro il progetto per la tutela del mare

“Effetto Farfalla, piccoli gesti per grandi cambiamenti” è il titolo del percorso di rete ideato da 16 Ceas accreditati della Sardegna, promosso e finanziato dalla direzione generale dell’assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, servizio sostenibilità ambientale e sistemi informativi.

Il progetto, a cui partecipa anche il Ceas di Sassari, ha l’obiettivo di coinvolgere turisti, cittadini di ogni età e studenti in attività di sensibilizzazione sulla fragilità dell’ecosistema marino e sulla necessità di tutelarlo a partire dalle piccole azioni quotidiane che ciascuno di noi può fare.

L’espressione Effetto Farfalla nasce dalla teoria di Edward Lorenz, matematico e climatologo statunitense, basata sul concetto che un sistema può evolversi in modo diverso se sottoposto anche a piccolissime variazioni.

Da un’azione svolta o non svolta oppure svolta in modo differente, possono verificarsi una serie di eventi a catena in grado di determinare situazioni future imprevedibili. Ecco perché è importante comprendere che le nostre azioni quotidiane, semplici o piccole che siano, possono, come un battito di ali di una farfalla, apparentemente privo di significato, determinare un cambiamento importante nel nostro futuro.

‘Piccoli gesti per grandi cambiamenti’ è l’importante messaggio che il Ceas Lago Baratz diffonderanno sulle spiagge della Sardegna.