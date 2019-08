Sant’Antioco. Corsa agli ultimi biglietti per “È inutile a dire!”il nuovo spettacolo di Jacopo Cullin

Dopo il grande successo nelle sue tre date al Teatro Massimo di Cagliari (la scorsa primavera) e a Sarroch in occasione del “comedy festival” Cabaret al Parco 2.0 (organizzato dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz) lo scorso 14 luglio, si avvia ancora una volta verso il sold out “È inutile a dire!”, il nuovo spettacolo dell’attore e regista Jacopo Cullin, in scena martedì 13 agosto all’Arena Fenicia di Sant’Antioco.

L’artista cagliaritano, torna sulle scene ben dodici anni dopo il suo ultimo spettacolo “Non ricordo nulla!”, e sul palco allestito nella cornice della suggestiva area archeologica sarà affiancato dall’attore Gabriele Cossu, collega, amico e collaudata spalla, con la parte musicale affidata ai rodati compagni di viaggio Matteo Gallus (violino), Andrea Lai (contrabbasso) e Riccardo Sanna (fisarmonica).

Le grafiche sono curate dall’artista sardo Giorgio Casu, in arte Jorghe, con le foto di Damiano Picciau.

“È inutile a dire!” si muove sapientemente sul confine tra ironia, comicità e riflessione su alcune tra le principali tematiche che caratterizzano il nostro tempo: società liquida, fragilità delle relazioni e la costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano. In scena Cullin interpreta tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), scelti appositamente per far sorridere e riflettere di fronte alle paure e nevrosi del nostro tempo.

«In questo periodo sono molto impegnato con la presentazione del film “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca e, tra i tanti viaggi e spostamenti – afferma Jacopo Cullin -, sono felice di poter presentare la mia unica data estiva proprio a Sant’Antioco, paese con il quale ho un particolare legame, e che è anche il Comune di appartenenza del mio collega e amico Gabriele Cossu. In autunno lo spettacolo tornerà a teatro ripartendo proprio da Cagliari.»

Per far fronte alle tante richieste pervenute è stata aperta la vendita dei tagliandi per il settore dei posti non numerati. I biglietti per “È inutile a dire!” all’Arena Fenicia di Sant’Antioco (il prossimo 13 agosto) costano 20 euro più prevendita e sono disponibili nei punti vendita e online presso il circuito Box Office Sardegna (www.boxofficesardegna.it – tel. 070657428).