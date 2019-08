Santa Teresa Gallura. Il concerto degli Avion Travel al Cineteatro Nelson Mandela

L’amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura comunica che a causa delle previsioni meteo che prevedono la serata di venerdì 23 agosto a rischio pioggia, il concerto degli Avion Travel, ospite della rassegna “…conta la musica” organizzata dal Comune, si terrà al Teatro Comunale Nelson Mandela in via Pertini (non più come inizialmente previsto all’aperto in Piazza Lucia).

L’apertura delle porte è prevista per le ore 21.00 con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, mentre l’inizio del concerto resta confermato per le ore 22.00.

CONCERTO DI NICOLA PIOVANI

La location del concerto di Nicola Piovani previsto il 24 agosto è ancora da definire. Qualora venga confermata Piazza Santa Lucia i biglietti ancora disponibili verranno venduti sul luogo dell’evento a partire dalle ore 21.00.