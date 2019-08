Prosegue il cammino di Dromos, il festival itinerante organizzato dall’omonima associazione culturale, che fino a ferragosto propone una fitta serie di concerti, spaziando su più latitudini e generi, a partire dal jazz e i generi confinanti, con un ampio e variegato cast di artisti, in larga prevalenza internazionali, tra Oristano e altri centri e località della sua provincia.

“Casta Diva” è il titolo del progetto in programma domani sera – lunedì 5 agosto – a San Vero Milis: al centro dei riflettori nel Giardino del Museo Archeologico – con ingresso gratuito e inizio alle 21.30 – sarà il pianista algherese Raimondo Dore, alla testa del suo trio con Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria. Il progetto omaggia il tema del festival (che prende in prestito dalla “Norma” di Bellini il titolo “Casta Diva” per celebrare il cinquantenario dal primo allunaggio dell’uomo) e gioca sull’esaltazione dei contrasti, a partire dall’ironica contraddizione nei termini che il musicista individua nel concetto di castità rispetto al senso dell’essere Diva. La “Norma” di Bellini è, dunque, sottoposta a un intervento di destrutturazione, per poi essere ricomposta in modo quanto mai straniante e originale. Lo spartito interagisce e dialoga con le immagini altrettanto fondanti, per l’immaginario contemporaneo, proposte nel pionieristico film “Viaggio nella luna” (1902) del regista francese Georges Méliès.

Ancora musica Made in Sardinia il giorno dopo (martedì 6): a Baratili San Pietro, in Pratza de Ballusu, luci e amplificatori si accenderanno alle 21.30 (ingresso libero) per Roundella, il quartetto cagliaritano composto dalla cantante Francesca Corrias, Filippo Mundula al contrabbasso, Mauro Laconi alla chitarra e Gianrico Manca alla batteria. Dopo il concerto, la musica farà le “ore piccole” con il dj set di De Li Soul, alter ego di Mario Delitala, con le sue selezioni musicali che spaziano dall’afrobeat al jazz, dal funk al blues, dalla bossa nova alla cumbia.

18 luglio • Fordongianus, Antiche Terme Romane, ore 22.00 (ingresso 20 euro + d.p.)

Snarky Puppy – Immigrance

concerto

19 luglio • Cabras (marina), Area archeologica di Tharros, ore 21.30 (ingresso libero)

Medea

a cura del Liceo Classico De Castro di Oristano

Rassegna teatrale “Parole alla luna”

28 luglio • Riola Sardo, Parco dei Suoni, ore 19.30 (ingresso libero)

Inaugurazione della mostra Art Tube. Da Woodstock alla Luna

a cura di Paolo Curreli e Antonio Manca

1 agosto • Mogoro, Piazza Martiri della Libertà, ore 22.00 (ingresso 20 euro + d.p.)

Paolo Fresu & Devil Quartet – Devil… oltre le buone invenzioni dell’Italian Style

concerto

2 agosto • Cabras (marina) – Basilica di San Giovanni di Sinis, ore 20.00 (ingresso libero)

Boris Savoldelli – Boris Savoldelli Voice Orchestra

concerto

2 agosto • Cabras (marina), Piazza centrale di San Giovanni di Sinis, ore 21.30 (ingresso libero)

Alfa Mist

concerto

dopofestival con Boris Savoldelli

3 agosto • Oristano, Centro per l’Autonomia, ore 18.30 (ingresso libero)

Serenate stralunate

performance

3 agosto • Oristano, Piazza Cattedrale, ore 21.30 (ingresso I settore 40 euro + d.p.; II settore 30 euro + d.p.)

Fiorella Mannoia – Personale Tour

concerto

4 agosto • Morgongiori, tempio ipogeico Sa Scaba ‘e Cresia, ore 21.30 (ingresso libero)

Huun Huur Tu & Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu – Canto alla luna

concerto

5 agosto • San Vero Milis, Giardino del Museo Archeologico, ore 21.30 (ingresso libero)

Raimondo Dore Trio – Casta Diva

6 agosto • Baratili San Pietro, Pratza de Ballusu, ore 22.00 (ingresso libero)

Roundella

concerto

dopofestival De Li Soul dj set

7 agosto • Cabras, Peschiera Mar ‘e Pontis, ore 22.00 (ingresso 15 euro + d.p.)

Nubya Garcia

concerto

dopofestival mumucs

8 agosto • Cabras, Su Scaiu, ore 22.00 (ingresso libero)

Ernesto Assante & Enzo Pietropaoli Wire Trio – Woodstock Revolution!

concerto lezione

dopofestival De Li Soul dj set

9 agosto • Villa Verde, bosco di Mitza Margiani, ore 22.00 (ingresso libero)

Forq

concerto

10 agosto • Neoneli, piazza Barigadu, ore 22.00 (ingresso 10 euro + d.p.)

Manou Gallo – Afro Groove Queen

concerto

11 agosto • Ula Tirso, piazza IV Novembre, ore 22.00 (ingresso libero)

Carmen Souza – The Silver Messengers

concerto

12 agosto • Ortueri, Cantina Bingiateris, ore 21.00 (ingresso 30 euro compresa degustazione)

Fabio Treves & Alex “Kid” Gariazzo – On the road again

concerto degustazione – posti limitati

dopofestival De Li Soul dj set

12 agosto • San Vero Milis, Giardino del Museo Archeologico, ore 21.30 (ingresso libero)

Il diritto di contare di Theodore Melfi

proiezione film

12 agosto • Nureci, Arena Mamma Blues, ore 22.00 (ingresso libero)

Anteprima Mamma Blues

“The Two Faces of Woodstock” a cura della Music Academy di Isili

13 agosto • Cabras (marina), Area archeologica di Tharros, ore 21.30 (ingresso 3,50 euro)

Era l’allodola?

a cura di MAB Teatro

Rassegna teatrale “Parole alla luna”

24 agosto • Cabras (marina), Area archeologica di Tharros, ore 21.30 (ingresso 3,50 euro)

Dalla luna ai Menhir di Bepi Vigna

a cura di Il crogiuolo

Rassegna teatrale “Parole alla luna”

31 agosto • Bauladu, piazza Giovanni Maria Angioy, ore 21.30 (ingresso 25 euro + d.p.)

Giovanni Allevi – Piano Solo Tour

concerto

in collaborazione con ‘Du – Bauladu Music Festival