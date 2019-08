San Teodoro: attività ambientale nell’area marina protetta

L’attività posta in essere è stata eseguita con l’impiego congiunto dell’elicottero AW 139 “NEMO 14” della 4a Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimomannu, del Laboratorio Ambientale Mobile (L.A.M.) del 3° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e di personale della Capitaneria di Olbia impiegato a terra, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Maurizio Trogu.

In particolare, l’impiego del mezzo aereo ha permesso di verificare in tempo reale, attraverso i moderni sistemi di telerilevamento in dotazione, la presenza di eventuali anomalie ambientali a mare e lungo la costa, immediatamente verificabili dal personale a terra; si è provveduto, inoltre, al campionamento di diversi punti sensibili tramite il personale qualificato del L.A.M., in grado di individuare, in acqua, la presenza di eventuali inquinamenti provenienti da sostanze chimiche, organiche e di tipo fecale.

La complessa attività svolta con l’impiego delle componenti specialistiche del Corpo si è resa necessaria per verificare possibili episodi di inquinamento in mare e lungo il litorale causati, ad esempio, da unità in navigazione e/o da eventuali scarichi fognari non autorizzati o non conformi alla relativa normativa. Tali comportamenti illeciti possono determinare una compromissione della qualità ambientale di un’area particolarmente pregiata come quella dell’Area Marina Protetta ed, inoltre, causare delle problematiche igienico-sanitarie negli specchi acquei utilizzati per la balneazione. I dati ottenuti concorrono, inoltre, alla valutazione della qualità ambientale complessiva dell’ambiente marino e costiero.

L’intensa attività a tutela dell’ambiente marino e costiero dell’Area Marina Protetta proseguirà nelle prossime settimane, unitamente alle connesse quotidiane attività svolte per garantire il rispetto della normativa sulla pesca, lo svolgimento in sicurezza delle attività diportistiche e a tutela dell’utenza turistica e balneare.

Per emergenze in mare, contattate il numero gratuito 1530.