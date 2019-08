Ritorna a Sarroch la straordinaria comicità di Zelig Live Show

Ancora tante risate, questo venerdì (16 agosto) a Sarroch, con il quarto appuntamento di Cabaret al Parco 2.0, il “comedy festival” organizzato dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz con il contributo del Comune del paese sul golfo di Cagliari.

Dopo gli spettacoli di Jacopo Cullin, delle LucidoSottile, e di Debora Villa, la rassegna si sposta nei giardini di Villa Siotto (e non più all’Anfiteatro del Parco Comunale) per una serata che sotto l’insegna “Zelig Live Show” vedrà avvicendarsi sul palcoscenico tre artisti della risata: in ordine alfabetico, Vincenzo Albano, classe 1979, al debutto sul piccolo schermo nel 2009, da sei anni al Laboratorio Artistico di Zelig; vincitore del festival del cabaret di Martina Franca nel 2015, dal 2018 è nel cast fisso di “Zelig Time” su ZeligTV e, dallo scorso marzo, in quello di “Colorado” al fianco di Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Ecco poi la pugliese Cinzia Marseglia, conosciuta per lo più per il suo personaggio che l’ha lanciata attraverso varie edizioni di “Zelig Off”, la poetessa Rita Antinori vedova Malvasia, figura grezza e maldestra che frequenta le feste chic e i vip conoscendo retroscena e segreti impensabili di tutto e tutti. Ed ecco quindi Daniele Raco, stand up comedian che ama la dimensione live dei club o dei teatrini di periferia, e che accanto a moltissime esibizioni dal vivo e sei spettacoli da solista, conta un lungo e variegato elenco di esperienze televisive in programmi come “Seven Show”, “Ci vediamo su Rai Uno” (RAI 1), “Mai dire domenica” (Italia 1), “Comedy club”, “Copernico”,”Palco, doppio palco” (tutti su Comedy Central) oltre a svariate edizioni di “Zelig Off” (su Canale 5 e Italia 1).

I biglietti, a 12.50 euro, si possono acquistare online e nei punti vendita del circuito Box Office Sardegna (a Cagliari in viale Regina Margherita, 43; tel. 070657428), all’Edicola G. Medau a Sarroch (tel. 070900648), e alla Pro Loco di Pula in piazza del Popolo (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21; tel. 3491679288).

Cabaret al Parco 2.0 suggella in bellezza il suo cartellone venerdì 23 agosto con Gene Gnocchi e il suo “Sconcerto Rock.

Notizie e aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili alla pagina facebook di Cabaret al Parco 2.0 (https://www.facebook.com/Cabaret-al-Parco-20-868948196799132/).