Riepilogo giornaliero del 16 agosto sul servizio antincendio del corpo forestale

In data odierna si segnalano 6 incendio che ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale:

1 – Incendio in agro del comune di Buddusò località “Sos Canales”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Alà dei Sardi. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Buddusò coadiuvata dagli elitrasportati,. L’incendio ha bruciato una superficie di alcuni ettari. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 13.30

2 – Incendio in agro del comune di Carloforte località “Le Commende”, dove sono intervenuti due elicotteri proveniente dalle basi del Corpo forestale di Marganai e Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sant’Antioco coadiuvata da 2 squadre di volontari. L’incendio ha bruciato circa 400 metri di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 15

3 – Incendio in agro del comune di Villanova Monteleone in località “P.te Lacanu”, dove sono intervenuti due elicotteri leggeri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Bosa e Anela, uno pesante( Super Puma) da Fenosu. La pattuglia del CFVA sul posto ha disposto che venissero inviati pure 2 Canadair da Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Villanova Monteleone che coadiuvata dalla pattuglia dei colleghi di Ittiri ha coordinato le 3 squadre di Forestas e quella dei Vigili del Fuoco. L’incendio ha bruciato circa 10 ettari di pascolo alberato in prossimità di una zona densamente boscata. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 18.45

4 – Incendio in agro del comune di Arzana località “Sa ‘e Corrocce”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Lanusei ed il loro intervento è stato coadiuvato dagli elitrasportati e 1 squadra di Forestas. L’incendio ha bruciato circa 400 metri di incolto. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 16.20

5 – Incendio di ieri 15.08.2019 in agro del comune di Pula località “Medau Nuraxeddu”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento, sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Pula coadiuvata da diverse squadre della macchina antincendio della Regione.

Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 18.50.

6 – Incendio in agro del comune di Muravera località “C. Uselli”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento, sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Castiadascoadiuvata dalla squadra Forestas di Senni .

Le operazioni di spegnimento del mezzo aerei si sono concluse alle ore 19.10.