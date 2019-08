Richiamato un lotto di salametto dolce per non conformità microbiologica

Il prodotto interessato è distribuito in confezione da 200 g, con il numero di lotto 201925 con data di scadenza 25/11/2019. Il salametto dolce è stato prodotta da CLAI S.C.A. nello stabilimento di via Giambellara n° 62, a Sasso Morelli, in provincia di Imola. Il prodotto richiamato è stato commercializzato dalla catena dei supermercati EUROSPIN ITALIA Spa.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, per una tutela della salute dei consumatori raccomanda di non consumare tale prodotto e a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso.