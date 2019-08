Quartu Sant’Elena: boom di presenze alla XII “Cagliari Tattoo Convention”

La Cagliari Tattoo Convention, la tre giorni dedicata al tatuaggio e alla body art in Sardegna, conferma il successo degli scorsi anni. In tre giorni, venerdì 23 agosto, sabato 24 e ieri, domenica 25, all’hotel Setar di Quartu Sant’Elena si sono contate più di 10mila presenze tra artisti e pubblico. Centinaia i tatuaggi realizzati da oltre 150 tatuatori, molti dei quali hanno partecipato al Tattoo Contest.

Nel corso dell’ultima serata, infatti, sono stati consegnati 21 premi (creati appositamente per la Tattoo Convention dall’artista aretino Simone El Rana) per i tatuaggi scelti dalla giuria nel corso della gara, che ha portato in vetrina i migliori lavori realizzati nel corso della Convention e fuori Convention.

Per l’occasione, come ogni anno, è stata scelta una giuria composta dai famosi tatuatori: Noa Yannì, Paolo Murtas e Rems. I vincitori sono stati selezionati tra le categorie: traditional, japan, tribale, realistico e figurativo. Per il quarto anno consecutivo è stato consegnato un premio speciale ‘Best of show’ per il tatuaggio più bello realizzato nel corso della Convention, consegnato a Michele Curreli dello studio ‘Abracadabra” di Cagliari, che ha partecipato nella categoria figurativo.

Cagliari Tattoo Convention: l’elenco dei vincitori

CATEGORIA FIGURATIVO:

Michele Curreli (studio Abracadabra – Cagliari) Marco Mastro Nik Wolf (studio Venerdì 17 Tattoo Family – Asti) Manne (studio One – Cagliari)

CATEGORIA JAPAN:

Luigi Serci (Tribal Tattoo Clan) Eros Fanti (studio Free Mind – Cagliari) Frank Fanti (studio Golden Hand Dojo Tattoo – Cagliari)

CATEGORIA TRADITIONAL:

Mateus Gomes Petrillo (studio Il Forestiero Tattoo – Cabras) Federico Galdangelo (studio Doa Tattoo Factory – Milano) Anakin (studio Eternal City Tattoo – Roma)

CATEGORIA REALISTICO:

Davide Saba (studio Abracabra – Sassari) Rich Perra (studio Free Mind – Quartu Sant’Elena) Livio Cuci (studio Memorink Tattoo – Brescia)

CATEGORIA TRIBALE:

Andrea Pinna (studio Vespink Tattoo – Carbonia) P y e Locci (studio Elegant Ink – Monserrato) Antonio Ruiu (studio Macchiniere Tattoo Club – Sassari)

Resoconto delle giornate

La Tattoo Convention ha preso il via venerdì 23 agosto, con il workshop dell’Accademia d’arte di Cagliari “Grafica digitale per i social”, per la realizzazione di immagini efficaci da utilizzare nei social network a cura di Stanley Napenas e Dario Fonnesu.

Hanno scaldato il palco il dj set di Jay – K official dj Gue Pequeno, il dance show delle Psychos e l’open act di Kipp Kill-La Marque. La prima giornata si è conclusa con il grande successo del live del rapper tanto amato soprattutto dai più giovani, Ernia.

Sabato 24 agosto, dopo il workshop di disegno con modella dell’Accademia d’arte di Cagliari, il dj set di Agitated e l’Open Act di Sangue/Padrini, la seconda giornata è terminata con il live della band punk rock Satanic Surfers, arrivata direttamente dalla Svezia.

L’ultimo giorno, che si è concluso ieri, domenica 25 agosto (a tarda notte) con il Tattoo Contest, è iniziato con il dj set Baruk ed è proseguito con lo spettacolo “Alice in wonderland show” prima dell’inizio del contest.

Ogni giorno, il pubblico ha potuto ammirare le mostre dei ragazzi dell’Accademia d’arte di Cagliari.

In vetrina per l’occasione oltre 150 artisti, 20 hobbisti e 8 food track: uno dedicato alla Birra Ichnusa, “Brew Bay Beer” con le immancabili birre artigianali, il gelato della “Gelateria Aresu” di Cagliari, “Panino.eat” di Cagliari e Pizza Margherita Risto Pub” di Quartu Sant’Elena, per la prima volta anche il food track itinerante di cucina tipica giapponese “Yatai Street Food” e le pizze di “Streat Porta”.

Per la XII edizione la locandina è stata disegnata dall’artista Paolo Murtas.

Informazioni e organizzazione

CTC Eventi Srls via Pola 9, 09045 Quartu Sant’Elena (CA)

Posta elettronica: info@tattooconventioncagliari.it

Sito: www.tattooconventioncagliari.it