Pula: il 9 agosto il via al Nora Summer Festival

Si è svolta ieri, martedì 6 agosto, nella Sala Consiliare del Comune di Pula, la conferenza stampa di presentazione del Nora Summer Festival, la grande festa musicale che si svolgerà venerdì 9 agosto dalle 19 nel prato verde vicino alla spiaggia di Nora.

Sono intervenuti la Sindaca di Pula Carla Medau, l’ Assessora al Turismo Ombretta Pirisinu, il presidente della Pro Loco Paolo Trudu e gli organizzatori Matteo Carta e Alessandro Serra.

GLI INTERVENTI.

Carla Medau (Sindaca Pula): “Pula negli ultimi anni ha perso attrattiva verso i giovani. Si è creato un vulnus nel territorio che i ragazzi stanno provando a colmare. Da parte nostra abbiamo fatto ripartire l’interesse attraverso vari eventi nel territorio, ma credo che il Nora Summer Festival, nato dall’ importante collaborazione tra ragazzi, Pro Loco e Comune, diventerà l’appuntamento di punta dei giovani per i giovani, aprirà una nuova strada nel panorama degli eventi pulesi, ed è una collaborazione che noi vogliamo portare avanti e migliorare. Quando ci si mette insieme, quando la creatività dei giovani si sposa con l’Amministrazione e con il supporto di un’ associazione

come la Pro Loco si possono realizzare interessanti iniziative, che noi sosteniamo specie se partono proprio dai ragazzi. Faremo il Festival – aggiunge la sindaca – in una delle cornici migliori, ovvero Nora, e questo sarà un valore aggiunto”.

Ombretta Pirisinu (Assessore al Turismo): “I ragazzi si sono confrontati per la prima volta con la macchina burocratica del Comune. La direzione tecnica, l’ esperienza e il supporto della Pro Loco è fondamentale per realizzare al meglio un evento del genere. Abbiamo anche avuto una deroga per la musica fino alle 5 chiedendo la pazienza agli abitanti e a chi sarà nella zona.

È nostro interesse coinvolgere sempre di più i giovani e siamo sicuri che il NORA SUMMER FESTIVAL PAGINA 2

Festival sarà un bellissimo evento”. Paolo Trudu (Presidente Pro Loco Pula): “Bisogna ringraziare la caparbietà dei ragazzi che si sono mossi per riorganizzare il Festival da zero dopo il temporale dell’anno scorso. Pula ha bisogno di questi momenti di aggregazione che si

inseriscono in un quadro di eventi ricco che vedrà subito dopo un’ altra grande manifestazione come l’ attesissima ArtiFolk. I ragazzi che organizzano, Matteo e Alessandro, hanno avuto l’idea e noi offriamo tutto il nostro aiuto. Ringrazio,

infine, tutte le attività che hanno dato un supporto economico”. Matteo Carta (Organizzatore): “Un evento aperto a tutti in cui abbracceremo tutti i generi musicali con dj emergenti e non. Abbiamo appena saputo che potremo allungare la festa fino alle 5, un regalo apprezzatissimo da parte dell’Amministrazione. Avremo un servizio trasporto con navetta e, inoltre, come media partner l’ emittente regionale Radio Sintony che coprirà tutto il Festival attraverso spot, interviste e dirette. Ci sono quindi le premesse che tutto

vada al meglio”. COS’E’ IL NORA SUMMER FESTIVAL – Il NSF è nato nel 2018 dalla Pro Loco e da un’idea di alcuni giovani di Pula, dal loro desiderio e dalla necessità di offrire un momento di incontro e di svago per i coetanei, non solo locali, ma anche

per chi nel periodo estivo soggiorna nel territorio. È la prima edizione perché un anno fa il Festival non si svolse a causa di un

violento nubifragio che colpì tutta la costa. Organizzato dalla Pro Loco, con il supporto del Comune e di tante attività locali, è attualmente l’unico festival musicale del genere dance/commerciale nel Sud Sardegna, con artisti 100% isolani, e vuol diventare un appuntamento

fisso, anno dopo anno, che possa crescere e richiamare sempre più persone e quindi far conoscere le bellezze e le opportunità del territorio di Pula. UN LUOGO SPECIALE, UN’IMMAGINE FRESCA – L’evento si svolge nella grande zona verde adiacente la spiaggia di Nora a Pula. La cornice scelta è fantastica, con lo sfondo della Torre di Nora, promuovendo la bellezza del territorio, del litorale e dell’area archeologica. TARGET – Il NSF si rivolge principalmente ai giovani che, turisticamente parlando, non ha trovato negli ultimi tempi grandi opportunità di svago “prettamente musicale” nei dintorni. Non è casuale che il richiamo sia ai giovani per avvicinarli sempre di più alla

nostra destinazione turistica, ma anche e soprattutto ai giovani di Pula. C’è poi l’opportunità del turismo eventistico-musicale che raccoglie in Europa NORA SUMMER FESTIVAL PAGINA 3 e nel mondo una vastissima percentuale di viaggiatori, una quota in crescita

anche in Italia, con un buon +10% negli ultimi 2 anni. I NUMERI E I VALORI DEL NSF – L’evento, di accesso libero e gratuito, durerà

circa 11 ore, con inizio alle 19 e fine alle 5 del mattino circa, a seguito della deroga del Comune. Sono previsti anche vari punti ristoro food and beverage e un servizio soccorso e sicurezza nell’area del Festival, nonché un servizio di trasporto convenzionato da Chia e Cagliari fino a Pula, proprio per permettere ai giovani di raggiungere il Festival con tranquillità e sicurezza senza

necessariamente usare i mezzi privati. Sicurezza, rispetto e tranquillità, oltre al divertimento sano legato alla musica, sono i nostri principali valori. LA LINE UP MUSICALE Dal tramonto in poi, saliranno sul palco diversi noti DJ isolani che proporranno

una selezione musicale varia, dalla dance all’elettronica passando per reggaeton e hiphop.

Si alterneranno artisti da anni sulla scena musicale, producer e giovani emergenti: Marascia (elettronica), Laddo (house/elettronica), Nick Tixi (dance/edm), Richard Bee (elettronica), 4AM (hiphop), Alberto Bacchi (reggaeton/moombahton), Alessandro Serra (deep house), nonché il party Zona Trap che ha già avuto gran successo nei locali di Cagliari e Provincia.

COLLABORAZIONE RADIO Radio Sintony è media partner ufficiale e garantisce la copertura dell’evento attraverso interviste, dirette e passaggi in Radio nelle ore principali della giornata.

ORGANIZZAZIONE

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Pula con il supporto del Comune di Pula e di tante attività locali.

CONTATTI Email: norasummerfestival@gmail.com Instagram: https://www.instagram.com/norasummerfestival/ Facebook: https://www.facebook.com/norasummerfestival/ Sito web: www.norasummerfestival.it