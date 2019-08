Prevenzione e trattamento del punteruolo rosso in alcune aree

Nei primi giorni della prossima settimana la disinfestazione per la lotta al punteruolo rosso interesserà le palme presenti nei vari quartieri di Cagliari.

Di seguito le zone interessate: piazza Marco Polo fronte fiera, piazza Lussu, via Firenze (aree interne), viale Borgo Antico – S.Elia, via Schiavazzi, via Magellano, piazza Lao Silesu, piazza Falchi, via Utzeri, via Procida, piazzale del Lazzaretto, via Borea, piazza Arcipelaghi, Lungomare Poetto, via Roma, piazza Matteotti, via Badas, via Romagna, Terrapieno, viale Regina Margherita, piazza Ingrao.

Tutte le operazioni saranno effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e saranno pubblicizzate tramite specifici avvisi nelle zone interessate dal trattamento, come previsto dalla normativa vigente.