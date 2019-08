Premio Alda Merini: Giampiero Fenu tra i vincitori per l’opera “Solitudini senili”

Il concorso è giunto alla VIII edizione ed è promosso e organizzato dall’Accademia dei Bronzi, presieduta da Vincenzo Ursini, in collaborazione con la Camera di Commercio di Catanzaro e con l’adesione del maestro orafo Michele Affidato.

Anche quest’anno, hanno aderito centinaia di poeti da ogni regione d’Italia e dall’estero. All’edizione che si è appena conclusa sono giunte quasi duemila poesie; è il primo, a livello europeo. per quanto concerne il numero di partecipanti. I migliori poeti sono stati scelti per far parte dell’antologia “Buongiorno Alda”, che raccoglie le liriche più meritevoli in un volume di prestigio.

Qualche settimana fa, il 27 luglio 2019, Giampiero Fenu ha ricevuto un altro importante riconoscimento al premio letterario nazionale “Antonino Russo Giusti” -concorso poetico tenutosi a Vernole (Lecce), promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Centro d’Arte e Poesia “Luigi Bulla”- aggiudicandosi il premio della Critica “Rosina Anselmi” con l’opera “Notte di mezza estate”.

Biografia

Giampiero Fenu nasce a Oristano il 31/12/1968. Sino all’età di tredici anni vive la sua infanzia nei pressi del Lago del Liscia, situato nelle vicinanze di S. Antonio di Gallura (SS); in seguito si trasferisce con la sua famiglia a Morgongiori, un paese dell’Oristanese.

Si laurea nel 2001 in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi di Cagliari. Oggi vive a Dolianova (CA) e lavora come geologo professionista.

Poeta, scrittore. Nel 2013 alcune delle sue poesie vengono pubblicate nella raccolta “Viaggi di versi 37 – Nuovi poeti contemporanei” – Ed. Pagine.

Nel 2016 pubblica il suo libro d’esordio “Il Lago – Ricordi indelebili” – Ed. Albatros – Il Filo, una raccolta poetica.

Nel 2019 pubblica il suo romanzo “DASSINE – Frammenti di vita” – Edizioni Effetto.