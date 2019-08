Porto Torres:per la rassegna “musica e Natura” domani l’orchestra degli under 18

Non un semplice concerto ma un’esperienza emozionale che vede protagonisti 40 giovani musicisti salire sul palcoscenico dell’antica Basilica di San Gavino. L’appuntamento è per domani alle 21.30 nella chiesa millenaria che ospita la XIV edizione della manifestazione Musica & Natura. Talenti adolescenti che arrivano da ogni parte della Sardegna, membri dell’orchestra Musicando Insieme under 18 si esibiranno sotto la direzione del maestro di fama internazionale, Elisabetta Maschio che dal 2008 tiene il laboratorio orchestrale all’interno dei corsi di perfezionamento Musica & Natura. Giovani musicisti e artisti affermati mettono insieme nuove esperienze e linguaggi collaudati, in uno spazio di rara suggestione come la maestosa chiesa del Santi Martiri che spalanca le porte alla musica. Un luogo aperto alla vitalità di una manifestazione molto partecipata localmente e non solo.

Da Mozart al funky, da Vivaldi alle rielaborazioni di musiche da film quali “La Bella e la Bestia”, “Il Signore degli anelli” ed Harry Poter, il ricco repertorio si chiuderà con un omaggio per i 50 anni dalla morte dell’attrice e cantante americana Judy Garland. «La vita è fatta di gioia, ma anche di stimoli e formazione – ha detto Elisabetta Maschio – e la musica regala tutto questo. Da questa straordinaria esperienza i ragazzi traggono spunto per sviluppare i loro talenti in ogni campo». Ad animare lo spazio sacro della Basilica i violini, i flauti e il fagotto, un mix di strumenti che accompagnano le voci soliste di un’orchestra che unisce diverse competenze e provenienze, allestita grazie al supporto dei docenti dei corsi musicali, Marco Ligas, Diego Salis, Alessandra Cocco, Giuseppina Lazzarini e Vittorio Vargiu.

A dirigerli Elisabetta Maschio, artista con alle spalle una carriera da maestro di prestigio, attività che oggi continua a svolgere nei vari teatri in Italia e all’estero, da Macerata Festival al teatro comunale di Bologna, dal teatro Regio di Torino e fino al Festival di Salisburgo. La manifestazione Musicando Insieme, curata dal direttore artistico Donatella Parodi, in collaborazione con la chiesa Santi Martiri Turritani, è patrocinata dal Comune di Porto Torres e si svolge grazie al contributo della Regione Sardegna e di Ep Fiume Santo.