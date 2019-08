Porto Torres: vincita di 33.750€ grazie a un terno al lotto

Sardegna protagonista anche con la decima vincita più alta di giornata, pari a 9.250 euro grazie a un terno sulla ruota di Milano centrato a Quartu Sant’Elena (CA). Tra le ruote, sugli scudi proprio quella di Milano, che grazie al ritorno del centenario 85 (che si è rivisto dopo 116 turni di assenza) ha dispensato premi per 3,6 milioni, il 49,5% dei 7,4 milioni distribuiti complessivamente nell’ultimo concorso del Lotto.

Il 10eLotto premia invece Chioggia (VE), con una vincita da 100mila euro ottenuta con un nove, centrato mettendo in gioco dieci numeri su un’estrazione frequente con Doppio Oro. In luce anche Assisi, dove sono stati vinti 50mila euro con una giocata da 3 euro. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di quasi 3,7 miliardi.