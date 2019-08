Porto Torres: L’assessorato ai Servizi sociali comunica che la Legge 20 è in pagamento.

L’erogazione comprenderà per ogni utente un’integrazione sulle mensilità già percepite da gennaio a maggio, la mensilità di giugno, luglio e agosto 2019.

Per quanto riguarda il Reis, il reddito di inclusione sociale, l’assessorato comunica che ancora non può procedere al pagamento. L’Inps ha infatti confermato agli uffici che non è in grado di fornire gli elenchi dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza. Il caricamento dei dati, ha precisato l’Inps al Comune di Porto Torres, avverrà prossimamente.