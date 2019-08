Porto Rotondo: incontro tra poesia e scultura, il 6 agosto al Bookshop

Bachisio Bandinu presenterà Il mare segreto delle stelle (edizioni Nemapress), il nuovo libro che raccoglie tutte le poesie di Marella Giovannelli, vincitrice del Premio Nazionale Alghero Donna edizione 2018, sezione Poesia.

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione del celebre artista di Banari Giuseppe Carta, riconosciuto a livello internazionale come il Maestro dei Peperoncini e dei grandi frutti della Terra (suo è l’evento-mostra Orti di Grazia in corso al Museo del Costume di Nuoro) che presenterà, in anteprima nazionale, con un allestimento in diretta, la sua scultura “Sul filo della Memoria” dedicata alla grande scrittrice e Premio Nobel Grazia Deledda e al suo famoso romanzo Canne al Vento.