Porto Rotondo: Elvira Serra presenta “Le stelle di Capo Gelsomino” al Bookshop

Sabato 10 Agosto alle 19:30 nella Piazzetta del Porto (Piazza Sporting), con il sostegno del Consorzio di Porto Rotondo, della Marina e dello Yacht Club di Porto Rotondo, la Libreria Internazionale Porto Rotondo Bookshop organizza l’incontro con la giornalista Elvira Serra. L’autrice presenterà il suo ultimo libro “Le stelle di Capo Gelsomino” edito da Solferino. Modera la serata, la giornalista Michela Proietti.

Le stelle di Capo Gelsomino

Tre generazioni di donne, unite e divise da nodi di amore e disamore che nella memoria della più giovane sono un dato di fatto, senza tempo e senza spiegazione. Tra Chiara e sua nonna Lulù, ostetrica condotta, l’affetto e la complicità sono cementati dalle lunghe estati passate insieme nella casa vicino al mare, a Capo Gelsomino. Tra Lulù e Marianna, la madre di Chiara, c’è invece solo un muro di silenzi e recriminazioni. Perché? Non sembra esistere risposta.

Finché, per ricucire quello strappo, Chiara decide di raccontare la storia della sua famiglia, partendo dalla Sardegna della sua infanzia, uno sfondo vivido come solo certi ricordi felici sanno essere. Ma al cuore della guerra fredda tra Lulù e Marianna scoprirà un segreto capace di deflagrare di vita in vita, cambiando ogni cosa.

Con grazia e tenerezza, Elvira Serra dipana in queste pagine il filo rosso con cui ogni madre si lega alla figlia per sempre. Intreccia una narrazione in cui nulla è ciò che sembra. Ci conduce nella più intima delle esplorazioni e nella più ardita delle avventure: la ricerca delle proprie radici.

Elvira Serra

Elvira Serra è nata a Nuoro nel 1972. È giornalista del Corriere della Sera, dove si occupa di cronaca e costume. Tiene inoltre la rubrica fissa “La forza delle donne” sul settimanale “F” e scrive sul blog “La ventisettesima ora”. Ha pubblicato “L’Altra. Storia di un’amante” (Mondadori 2014) e “Il vento non lo puoi fermare” (Rizzoli 2016).

Per informazioni:

Porto Rotondo Bookshop Piazzetta del Porto, Porto Rotondo – Olbia

Telefono: 0789-386209

e-mail: librotondosrls@gmail.com