Inutile raccontare come siamo di fronte ad una arteria importante per il territorio, che col suo perfezionamento garantirebbe percorrenze adeguate e più sicure. Non si può, oggi, ipotizzare, rispetto ad un progetto di valenza superiore, un declassamento dello stesso adottando improvvisamente e per il segmento restante la soluzione delle due corsie.

I Riformatori Sardi ritengono che il riscatto del Nord Ovest della Sardegna riparta dal rispetto degli antichi impegni, riconoscendo a tutta l’area il diritto ad essere dotata delle necessarie infrastrutture, così da favorirne lo sviluppo e la interazione fra comunità.

L’appello è, dunque, al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Toninelli affinché le richieste della Regione, espresse attraverso l’Assessore Frongia, trovino opportuno accoglimento.