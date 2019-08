Politica, “Per Alghero” risponde a Forza Italia: “Confrontiamoci in Consiglio!”

D’altronde – evidenziano i consiglieri comunali della lista “Per Alghero”, Gabriella Esposito, Pietro Sartore e Mario Bruno – con dei consiglieri fantasma ci pare lineare la scelta di affidarsi a un ghost writer. Solo un piccolo invito, però, per il ghost writer perché prima di scrivere inizi a studiare: scoprirebbe, ad esempio, che continuare a parlare di Ppr, quando anche il Ministero dei Beni culturali e il Ministero delle Infrastrutture hanno messo agli atti che il Ppr con il primo lotto della Sassari-Alghero a 4 corsie non c’entra nulla, è sintomo di non sapere di cosa si parla e scrive. Ribadiamo – concludono i consiglieri della lista “Per Alghero” – la nostra richiesta di consiglio aperto anche se iniziamo a temere vi sia un collegamento tra il fatto che si preferisca evitare di fare un consiglio aperto sulla 4 corsie e il mutismo selettivo dei consiglieri di Forza Italia.