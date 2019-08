Pezzi di vetro nei vasetti di aglio, olio e peperoncino: lanciata l’allerta

Il Ministero della Salute informa che attraverso il sistema di allerta Rasff le Autorità della Svizzera hanno segnalato la presenza di frammenti di vetro in vasetti di aglio, olio e peperoncino a marchio ECCELLENZE D’ITALIA. I lotti oggetto di allerta in vasetti da 95 grammi, sono LA277 e LA278 con scadenza 31 ottobre 2020. L’alimento oggetto del richiamo europeo è prodotto e commercializzato dal GRUPPO FINI S.p.A. con sede dello stabilimento a Ravarino in via Confine n. 1583, in provincia di Modena.

A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai consumatori che hanno comprato il prodotto con i numeri di lotti segnalati di non consumarlo e restituirlo al punto vendita d’acquisto, dove sarà rimborsato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda all’indirizzo e-mail cgrippo@finimodena.it.