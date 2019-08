Percorrono il ponte crollato a Jenne in località Comunacque, turisti a rischio

Dopo il crollo dell’antico ponte che a Jenne, in località Comunacque, conduceva nell’omonima area archeologica ed alla spettacolare cascata che il fiume Aniene forma poco più a monte, nulla è stato fatto a due anni di distanza per ripristinare il ponte e consentire il transito ai turisti che intendono visitare le due attrazioni.

Ormai è un anno e mezzo che il ponte è crollato, e già un anno fa il Comitato per l’Aniene sollevò il problema che si era verificato ed il conseguente pericolo per i turisti che continuavano ad attraversarlo. Ma ad un anno di distanza nulla è stato fatto, tranne un triste rimpallo di responsabilità tra i Comuni di Jenne e Trevi nel Lazio con annesso scaricabarile nei confronti del Parco Regionale dei Monti Simbruini.



Ma intanto i turisti continuano ad attraversarlo, nessuna segnaletica li avverte dell’alto rischio che corrono, mettendo in serio pericolo la propria incolumità.



Appare vergognoso il lassismo che avvolge questa situazione, che rischia di degenerare in tragedia. Il sito, presente nel cuore del Parco Regionale dei Monti Simbruini, è attraversato dal Cammino di san Benedetto, ed è indicato in tutte le guide e carte sentieristiche, ma rischia di diventare una trappola per qualche ignaro avventore.