Pasta e fagioli richiamata per una non conformità microbiologica

Il Ministero della salute ha pubblicato il richiamo di un lotto di PASTA E FAGIOLI a marchio Bontà Di Stagione per una non conformità microbiologica. Il prodotto interessato è distribuito in confezione da 350 gr, con il numero di lotto 391171 con data di scadenza 04/08/2019. La PASTA E FAGIOLI è stata prodotta da Euroverde soc. agr. srl nello stabilimento di via Quinzano N° 1, ad Azzano Mella, in provincia di Brescia.Pertanto Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, per una tutela della salute dei consumatori raccomanda di non consumare tale prodotto e a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione o il rimborso.