Oristano. Raccontando la Sartiglia… sotto le stelle

“Raccontando la Sartiglia… sotto le stelle” è il titolo dell’appuntamento estivo della rassegna “Raccontando la Sartiglia…” organizzato dalla Fondazione Oristano per martedì 6 agosto 2019 alle 21.30, in concomitanza con Shopping sotto le stelle, presso il Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia nella via Eleonora.