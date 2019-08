Oristano: pubblicato l’avviso per l’adesione al programma “Disabilità gravissime”

La Regione Sardegna è destinataria di un finanziamento statale del fondo per la non autosufficienza, riservato alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali in favore di persone non autosufficienti. Almeno la metà di questi fondi sono per gli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima.

Attraverso il PLUS di Oristano – spiega l’assessore ai servizi sociali Francesca Loi – procederemo quindi, con questo avviso, ad individuare i beneficiari degli interventi finanziabili con il programma regionale “Disabilità Gravissime” nei 24 Comuni dell’ambito territoriale di Oristano. L’Ufficio di Piano e gli operatori di riferimento sono a disposizione degli Utenti interessati, per ogni eventuale delucidazione e per ulteriori chiarimenti”

Possono quindi accedere agli interventi le persone in condizioni di disabilità gravissima, come descritte nell’art.3 del D.M.26 Settembre 2016, beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013.

Le informazioni e i contatti di riferimento sono indicati nell’avviso.

La modulistica necessaria e specifica è disponibile all’URP del Comune e on line sul Sito istituzionale del Comune di Oristano.

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.