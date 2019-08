Oristano: prorogate al 30 settembre le domande del programma regionale “disabilità gravissime”

I termini per la presentazione delle domande al programma regionale “Disabilità Gravissime” sono stati prorogati al 30 settembre 2019.

La proroga è stata decisa in seguito alla comunicazione della Direzione generale delle politiche sociali della Regione Sardegna.

Possono accedere agli interventi le persone in condizioni di disabilità gravissima, come descritte nell’art.3 del D.M.26 Settembre 2016, beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n.159 del 2013.

Le domande vanno presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di residenza.

Al Comune di Oristano, ente gestore del PLUS, è a disposizione uno Sportello informativo dedicato.